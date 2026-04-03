Mỹ và các đồng minh NATO sẽ tổ chức tập trận ở vùng Bắc cực và khu vực Baltic

Cuộc tập trận của NATO diễn ra từ cuối tháng 4 đến tháng 5/2026, được tổ chức tại 8 quốc gia châu Âu, bao gồm Ba Lan, Đức, Phần Lan, Estonia và Litva… Khoảng 6.000 binh sĩ Mỹ và 9.500 binh sĩ lực lượng đồng minh sẽ tham gia, triển khai hơn 1.000 thiết bị quân sự, từ máy bay không người lái đến hệ thống tên lửa Patriot.

Trong các cuộc diễn tập, lực lượng NATO và đồng minh sẽ thử nghiệm các công nghệ tiên tiến, bao gồm hệ thống chỉ huy và kiểm soát dựa trên trí tuệ nhân tạo, các hoạt động đa lĩnh vực và hệ thống chống máy bay không người lái.

Cuộc tập trận Sword 26 trước đây được biết đến với tên gọi DEFENDER, còn gọi là Triển khai lực lượng tác chiến linh hoạt ở châu Âu để răn đe và tăng cường khả năng sẵn sàng của NATO. Các quan chức cho biết cuộc tập trận được đổi tên để phản ánh sự chuyển dịch chiến lược từ việc triển khai lực lượng quy mô lớn từ Mỹ sang châu Âu và hướng tới việc sử dụng lực lượng tại chỗ. Mục tiêu là để xác thực các kế hoạch phòng thủ khu vực của NATO và thúc đẩy Sáng kiến ​​răn đe sườn phía Đông của liên minh.