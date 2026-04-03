中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ và các đồng minh NATO sẽ tổ chức tập trận ở vùng Bắc cực và khu vực Baltic

Thứ Sáu, 10:30, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 2/4, Bộ tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi thông báo Mỹ và các đồng minh NATO sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận quân sự trên khắp vùng Bắc cực, khu vực Baltic và Ba Lan bắt đầu từ tháng này nhằm tăng cường khả năng răn đe của liên minh trong khu vực.

Cuộc tập trận của NATO diễn ra từ cuối tháng 4 đến tháng 5/2026, được tổ chức tại 8 quốc gia châu Âu, bao gồm Ba Lan, Đức, Phần Lan, Estonia và Litva… Khoảng 6.000 binh sĩ Mỹ và 9.500 binh sĩ lực lượng đồng minh sẽ tham gia, triển khai hơn 1.000 thiết bị quân sự, từ máy bay không người lái đến hệ thống tên lửa Patriot.

Lực lượng NATO ở Baltic. Ảnh: NurPhoto

Trong các cuộc diễn tập, lực lượng NATO và đồng minh sẽ thử nghiệm các công nghệ tiên tiến, bao gồm hệ thống chỉ huy và kiểm soát dựa trên trí tuệ nhân tạo, các hoạt động đa lĩnh vực và hệ thống chống máy bay không người lái.

Cuộc tập trận Sword 26 trước đây được biết đến với tên gọi DEFENDER, còn gọi là Triển khai lực lượng tác chiến linh hoạt ở châu Âu để răn đe và tăng cường khả năng sẵn sàng của NATO. Các quan chức cho biết cuộc tập trận được đổi tên để phản ánh sự chuyển dịch chiến lược từ việc triển khai lực lượng quy mô lớn từ Mỹ sang châu Âu và hướng tới việc sử dụng lực lượng tại chỗ. Mục tiêu là để xác thực các kế hoạch phòng thủ khu vực của NATO và thúc đẩy Sáng kiến ​​răn đe sườn phía Đông của liên minh.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: Mỹ đồng minih của Mỹ tập trận vùng Baltic năng lực răn đe
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

NATO tuyên bố đánh chặn tên lửa của Iran hướng về phía Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - NATO cho biết đã đánh chặn thành công một tên lửa được cho là phóng từ Iran và bay về phía Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi vật thể này đi vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Trump cảnh báo NATO sẽ đối mặt tương lai rất tồi tệ nếu từ chối giúp Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ “sớm” công bố danh sách các quốc gia đã đồng ý giúp Mỹ mở lại eo biển Hormuz, đồng thời chỉ trích nhiều đồng minh của mình, bao gồm cả NATO và Anh, những nước cho đến nay vẫn từ chối tham gia ý tưởng này.

Tình báo Estonia thừa nhận Nga không có kế hoạch tấn công Estonia và NATO

VOV.VN - Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Estonia, Kaupo Rosin, thừa nhận rằng, theo đánh giá mới nhất của cơ quan này, Nga không có ý định tấn công Estonia hay bất kỳ thành viên nào khác của NATO.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích