中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hai vụ xả súng tại trường học xảy ra liên tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ Năm, 07:01, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ xả súng đã xảy ra hôm qua (15/4) tại một trường học ở tỉnh Kahramanmaras ở phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó một ngày, một vụ việc tương tự xảy ra tại tỉnh Sanliurfa, phía Đông Nam nước này.

Vụ xả súng tại một trường học ở tỉnh Kahramanmaras ở phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ, do một học sinh lớp 8 gây ra, đã khiến 9 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Trong số những người bị thương, 6 người đang được chăm sóc đặc biệt và 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

hai vu xa sung tai truong hoc xay ra lien tiep tai tho nhi ky hinh anh 1
Hiện trường vụ xả súng tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)

Theo Thống đốc tỉnh Kahramanmaras, Mukerrem Unluer, học sinh này đã mang theo 5 khẩu súng và 7 băng đạn, được cho là lấy từ người cha, một cựu cảnh sát. Thiếu niên này đã tự sát sau vụ việc.

Trước đó hôm 14/4, một cựu học sinh đã sử dụng súng săn, nổ súng tại trường trung học cũ của người này, ở quận Siverek thuộc tỉnh Sanliurfa, phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ việc khiến 16 người bị thương và đối tượng xả súng đã tự sát trong cuộc đấu súng với cảnh sát.

Các vụ xả súng hiếm khi xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có luật kiểm soát súng nghiêm ngặt và áp dụng các hình phạt nặng đối với hành vi vi phạm.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm, cho biết cảnh sát đã bắt giữ 1 nghi phạm sau vụ tấn công hôm 14/4 và đình chỉ công tác 4 quan chức.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: xả súng xả súng Thổ Nhĩ Kỳ xả súng tại trường học xả súng tại trường học Thổ Nhĩ Kỳ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ