Hai vụ xả súng tại trường học xảy ra liên tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Vụ xả súng tại một trường học ở tỉnh Kahramanmaras ở phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ, do một học sinh lớp 8 gây ra, đã khiến 9 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Trong số những người bị thương, 6 người đang được chăm sóc đặc biệt và 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Thống đốc tỉnh Kahramanmaras, Mukerrem Unluer, học sinh này đã mang theo 5 khẩu súng và 7 băng đạn, được cho là lấy từ người cha, một cựu cảnh sát. Thiếu niên này đã tự sát sau vụ việc.

Trước đó hôm 14/4, một cựu học sinh đã sử dụng súng săn, nổ súng tại trường trung học cũ của người này, ở quận Siverek thuộc tỉnh Sanliurfa, phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ việc khiến 16 người bị thương và đối tượng xả súng đã tự sát trong cuộc đấu súng với cảnh sát.

Các vụ xả súng hiếm khi xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có luật kiểm soát súng nghiêm ngặt và áp dụng các hình phạt nặng đối với hành vi vi phạm.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm, cho biết cảnh sát đã bắt giữ 1 nghi phạm sau vụ tấn công hôm 14/4 và đình chỉ công tác 4 quan chức.