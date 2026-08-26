English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàn Quốc điều tiêm kích khi máy bay Nga vào Vùng nhận dạng phòng không

Thứ Tư, 15:27, 26/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đây là vụ việc thứ hai trong vài tuần qua, giữa lúc quan hệ 2 nước đang xấu đi do Hàn Quốc trừng phạt Nga, trong khi Nga thắt chặt quan hệ với Triều Tiên. 

Hàn Quốc đã điều động máy bay chiến đấu khi phát hiện nhiều máy bay quân sự Nga tiến vào Vùng nhận dạng phòng không (KADIZ) trên vùng biển phía Đông (Biển Nhật Bản). Quân đội Hàn Quốc đã phát hiện các máy bay này từ trước khi chúng vào vùng nhận dạng và lập tức triển khai tiêm kích để chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ. Phía Hàn Quốc cũng xác nhận các máy bay Nga chưa vi phạm không phận chủ quyền.

han quoc dieu tiem kich khi may bay nga vao vung nhan dang phong khong hinh anh 1
Máy bay Hàn Quốc, Mỹ trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Vùng nhận dạng phòng không không phải là không phận chủ quyền mà là vùng đệm, nơi các quốc gia yêu cầu máy bay nước ngoài phải xác định danh tính vì mục đích an ninh. Máy bay quân sự thường phải thông báo trước khi tiến vào, dù không có nghĩa vụ pháp lý bắt buộc.

Trước đó, vào cuối tháng 6, hơn 10 máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga cũng từng tiến vào KADIZ. Khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hai nước đang tiến hành cuộc “tuần tra trên không chiến lược”, trong khi phía Nga khẳng định hoạt động này thuộc kế hoạch hợp tác quân sự thường xuyên và “không nhắm vào các nước thứ ba”. Dù vậy, Hàn Quốc vẫn gửi công hàm phản đối tới cả hai nước này, đồng thời yêu cầu các biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn.

tap-tran-my-nhat-ban-han-quoc-freedom-edge-2025-hai-quan-my-tau-chien-my-.phong-ve-nhat-ban.jpg

Mỹ vẫn duy trì tập trận chung với Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Mặc dù quyết định thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc để mở đường cho đối thoại với Triều Tiên, theo mong muốn của Tổng thống Donald Trump, nhưng Mỹ vẫn có kế hoạch duy trì một cuộc tập trận chung đa lĩnh vực với Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Đào Trang/VOV1 (biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ vẫn duy trì tập trận chung với Nhật Bản và Hàn Quốc
Mỹ vẫn duy trì tập trận chung với Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Mặc dù quyết định thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc để mở đường cho đối thoại với Triều Tiên, theo mong muốn của Tổng thống Donald Trump, nhưng Mỹ vẫn có kế hoạch duy trì một cuộc tập trận chung đa lĩnh vực với Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Mỹ vẫn duy trì tập trận chung với Nhật Bản và Hàn Quốc

Mỹ vẫn duy trì tập trận chung với Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Mặc dù quyết định thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc để mở đường cho đối thoại với Triều Tiên, theo mong muốn của Tổng thống Donald Trump, nhưng Mỹ vẫn có kế hoạch duy trì một cuộc tập trận chung đa lĩnh vực với Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Tàu ngầm hạt nhân Jangbogo-N và nỗ lực tự chủ của Hàn Quốc
Tàu ngầm hạt nhân Jangbogo-N và nỗ lực tự chủ của Hàn Quốc

VOV.VN - Hàn Quốc đẩy nhanh chương trình tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Jangbogo-N, cùng lúc với việc hoàn tất chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ là tín hiệu đáng chú ý. Seoul đang chuẩn bị cho một giai đoạn tự chủ hơn trong tư duy quốc phòng.

Tàu ngầm hạt nhân Jangbogo-N và nỗ lực tự chủ của Hàn Quốc

Tàu ngầm hạt nhân Jangbogo-N và nỗ lực tự chủ của Hàn Quốc

VOV.VN - Hàn Quốc đẩy nhanh chương trình tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Jangbogo-N, cùng lúc với việc hoàn tất chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ là tín hiệu đáng chú ý. Seoul đang chuẩn bị cho một giai đoạn tự chủ hơn trong tư duy quốc phòng.

Ngoại trưởng Mỹ - Hàn Quốc điện đàm về vấn đề Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ - Hàn Quốc điện đàm về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc và Mỹ cho hay ngoại trưởng 2 nước này vừa có cuộc điện đàm vào ngày 24/8 để thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. 

Ngoại trưởng Mỹ - Hàn Quốc điện đàm về vấn đề Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ - Hàn Quốc điện đàm về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc và Mỹ cho hay ngoại trưởng 2 nước này vừa có cuộc điện đàm vào ngày 24/8 để thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ