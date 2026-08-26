Hàn Quốc điều tiêm kích khi máy bay Nga vào Vùng nhận dạng phòng không

Hàn Quốc đã điều động máy bay chiến đấu khi phát hiện nhiều máy bay quân sự Nga tiến vào Vùng nhận dạng phòng không (KADIZ) trên vùng biển phía Đông (Biển Nhật Bản). Quân đội Hàn Quốc đã phát hiện các máy bay này từ trước khi chúng vào vùng nhận dạng và lập tức triển khai tiêm kích để chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ. Phía Hàn Quốc cũng xác nhận các máy bay Nga chưa vi phạm không phận chủ quyền.

Máy bay Hàn Quốc, Mỹ trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Vùng nhận dạng phòng không không phải là không phận chủ quyền mà là vùng đệm, nơi các quốc gia yêu cầu máy bay nước ngoài phải xác định danh tính vì mục đích an ninh. Máy bay quân sự thường phải thông báo trước khi tiến vào, dù không có nghĩa vụ pháp lý bắt buộc.

Trước đó, vào cuối tháng 6, hơn 10 máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga cũng từng tiến vào KADIZ. Khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hai nước đang tiến hành cuộc “tuần tra trên không chiến lược”, trong khi phía Nga khẳng định hoạt động này thuộc kế hoạch hợp tác quân sự thường xuyên và “không nhắm vào các nước thứ ba”. Dù vậy, Hàn Quốc vẫn gửi công hàm phản đối tới cả hai nước này, đồng thời yêu cầu các biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn.