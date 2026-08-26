Mỹ vẫn duy trì tập trận chung với Nhật Bản và Hàn Quốc

Hôm 26/8, thông tin với Yonhap News, Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết đang "phối hợp chặt chẽ với Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Hàn Quốc để chuẩn bị cho việc thực hiện cuộc tập trận chung Freedom Edge" năm nay.

Một khoa mục của cuộc tập trận Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc Freedom Edge 2025. Ảnh Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Phía Mỹ cũng nhấn mạnh “cuộc tập trận chung đa lĩnh vực mang tính biểu tượng này sẽ tiếp tục củng cố các giá trị chung, tăng cường khả năng tương tác và thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng để đảm bảo hòa bình và ổn định trên toàn bộ khu vực Thái Bình Dương" và cho biết thêm "chi tiết về cuộc tập trận sẽ được công bố sau".

Theo giới quan sát, điều này cho thấy cam kết thực hiện Freedom Edge theo kế hoạch từ góc độ tăng cường hợp tác an ninh Mỹ - Nhật - Hàn và ba nước đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng để thực hiện Freedom Edge vào tháng 9 tới.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí tiến hành các cuộc tập trận đa lĩnh vực, bao gồm hải quân, không quân, tác chiến mạng…, tại hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại Trại David - khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ gần Washington, D.C., vào năm 2023, và công bố kế hoạch thực hiện Freedom Edge tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng vào năm 2024. Các cuộc tập trận đã được tiến hành vào tháng 6 và tháng 11 cùng năm và vào tháng 9/2025, tại khu vực gần bán đảo Triều Tiên, với các khoa mục như phòng thủ tên lửa trên biển, huấn luyện không quân và phòng không, hoạt động chống tàu ngầm và phòng thủ mạng…

Bình Nhưỡng luôn phản ứng gay gắt với hoạt động ba bên này. Năm 2025, lãnh đạo Ủy ban quân sự trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã đưa ra tuyên bố chỉ trích Freedom Edge là "cuộc tập trận thời chiến mang tính xâm lược toàn diện và hung hăng nhất ". Theo đó, Freedom Edge 2026 được dự báo cũng sẽ không phải là ngoại lệ và sẽ khiến tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục nóng hơn.