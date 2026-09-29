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Hàn Quốc - Nhật Bản với vấn đề tàu ngầm hạt nhân

Thứ Ba, 19:09, 29/09/2026
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VOV.VN - Trong phiên họp nội các hôm 29/9, chính phủ Hàn Quốc thông qua dự thảo "Luật đặc biệt về các dự án tàu ngầm hạt nhân, bao gồm việc mua sắm, vận hành và quản lý an toàn tàu ngầm hạt nhân", nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện một chiến lược quốc gia mới. Phía Nhật Bản có động thái đáng chú ý.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết Dự luật này được soạn thảo để thực hiện một cách có hệ thống các dự án chính sách quốc gia liên quan đến tàu ngầm hạt nhân, nhằm mục đích thiết lập an ninh quốc gia dựa trên nền tảng quốc phòng độc lập, duy trì hòa bình quốc tế và đạt được tăng trưởng kinh tế quốc gia bền vững thông qua phát triển ngành công nghiệp quốc phòng.

han quoc - nhat ban voi van de tau ngam hat nhan hinh anh 1
Tàu ngầm. Ảnh minh họa: Naval post.

Dự luật bao gồm các điều khoản đặc biệt liên quan đến việc đưa vào sử dụng và vận hành tàu ngầm hạt nhân, các quy định về quản lý an toàn hạt nhân và các vấn đề cần thiết khác cho việc quản lý an toàn. Điều này là do dự án tàu ngầm hạt nhân là trường hợp đầu tiên ở Hàn Quốc kết hợp hệ thống vũ khí và năng lượng hạt nhân, do đó đòi hỏi sự thúc đẩy toàn diện các vấn đề liên quan nhiều bộ luật như Luật kinh doanh quốc phòng và Luật an toàn hạt nhân…

Chính phủ Hàn Quốc ​​sẽ trình dự luật lên Quốc hội ngay trong ngày 29/9. Sau đó, dự luật sẽ được thảo luận tại Quốc hội. Chính phủ Hàn Quốc cũng đang nỗ lực để có thể ban hành đạo luật đặc biệt nêu trên vào cuối năm nay.

Hiện nay, Hàn Quốc đang thúc đẩy việc đưa vào sử dụng tàu ngầm hạt nhân dạng thức Hàn Quốc, mang tên "Jang Bogo-N", với mục tiêu hạ thủy chiếc tàu đầu tiên vào giữa những năm 2030, hướng tới khả năng sẵn sàng hoạt động vào cuối những năm 2030. Dự kiến, hạm đội tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Hàn Quốc sẽ bao gồm 3 chiếc thuộc lớp 8.000 tấn.

Trong khi đó, liên quan việc sửa đổi Ba văn kiện an ninh và Ba nguyên tắc phi hạt nhân của Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Koizumi Shinjiro đưa ra nhiều phát ngôn rất đáng chú ý, trong đó ông “không loại trừ sự lựa chọn tàu ngầm hạt nhân”.

Vấn đề sửa đổi Ba văn kiện an ninh, gồm Chiến lược an ninh quốc gia, Chiến lược quốc phòng và Chương trình tăng cường năng lực quốc phòng, cũng như sửa đổi Ba nguyên tắc phi hạt nhân, gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ, của Nhật Bản tiếp tục trở thành vấn đề “nóng” trên nhiều diễn đàn, thu hút sự chú ý của cả chính giới và dư luận nước này.

Tại cuộc họp báo sau phiên họp Nội các hôm nay (29/9), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cho biết “Điều quan trọng là phải thảo luận về các chính sách bảo vệ tính mạng và cuộc sống hòa bình của người dân, không có điều cấm kỵ, không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào, và phải giải thích cẩn thận cho công chúng”. Đây là quan điểm đã được người đứng đầu ngành quốc phòng Nhật Bản khẳng định với báo giới trước đó, đi kèm với một phát ngôn gây chú ý đặc biệt.  

“Như tôi đã nêu từ trước đến nay, trong quá trình sửa đổi Ba văn kiện an ninh, chúng tôi sẽ không loại trừ bất cứ phương án nào và đương nhiên, cũng sẽ không loại trừ sự lựa chọn tàu ngầm hạt nhân và sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này”.

Bên cạnh đó, ông Koizumi cũng nhấn mạnh “Những thảm kịch ở Hiroshima và Nagasaki không bao giờ được phép lặp lại. Chính vì lý do đó, việc thiết lập một hệ thống để ngăn chặn các cuộc chiến tranh mới là vô cùng cần thiết”.

Trong khi đó, giới quan sát dự báo, vấn đề liên quan Ba văn kiện an ninh và Ba nguyên tắc phi hạt nhân sẽ là một chủ đề chính, thậm chí gây tranh cãi và chia rẽ tại kỳ họp Quốc hội Nhật Bản, sẽ được triệu tập từ ngày 5/10 tới.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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