Chuyên cơ Tổng thống Mỹ chống chịu đòn tấn công hạt nhân như thế nào?

Thiết kế đặc biệt để đối phó đòn tấn công hạt nhân

Hầu hết quá trình phát triển chuyên cơ Không lực Một dành cho Tổng thống Mỹ diễn ra trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, khi nguy cơ bị tấn công hạt nhân ở mức cao nhất. Các máy bay 747-200B và "E-4 Doomsday" được thiết kế để chịu được tác động của vũ khí nguyên tử.

Chuyên cơ Không lực Một bay qua núi Rushmore. Ảnh: Không quân Mỹ.

Mức độ nguy hiểm của một cuộc tấn công hạt nhân hiện diện ở 2 cấp độ: Máy bay Không lực Một đương nhiên không thể tồn tại về mặt vật lý ở gần tâm của vụ tấn công. Trong bán kính lớn hơn, bức xạ sẽ đầu độc môi trường và giết chết sinh vật sống. Nhưng máy bay vẫn có các biện pháp phòng thủ chống lại các cuộc tấn công ở cự ly xa. Lưới thép trên cửa sổ và các tính năng bảo vệ khác ngăn bức xạ xuyên qua thân máy bay nếu bụi phóng xạ đến được máy bay.

Nguy hiểm thứ hai của một vụ nổ hạt nhân là xung điện từ (EMP) được tạo ra. EMP là một luồng bức xạ điện từ có thể làm gián đoạn, làm hỏng hoặc phá hủy thiết bị và hệ thống điện tử. Vì máy bay về cơ bản là những thiết bị điện tử khổng lồ, một EMP có thể làm rơi nó, không khác gì tình huống trúng đạn trực tiếp. Chuyên cơ Không lực Một và các máy bay hộ tống đều sử dụng thiết bị được gia cố để chống lại sự cố này. Trong trường hợp xảy ra xung điện từ (EMP), Tổng thống Mỹ vẫn có thể tiếp tục ở trong máy bay trên không và liên lạc với mặt đất.

Công nghệ phòng thủ thông thường

Khả năng xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào chuyên cơ Tổng thống Mỹ là thấp nhưng khả năng xảy ra một cuộc tấn công thông thường bằng vũ khí phòng không thì khả dĩ hơn. Không lực Một phải được trang bị để tự vệ trong tình huống này.

Không lực Một mang sứ mệnh ngoại giao nên máy bay này về mặt công khai là không mang theo vũ khí tấn công. Nhưng nó vẫn có phương tiện phòng thủ.

Nếu một cuộc tấn công không đối không xảy ra, trước tiên Không lực Một sẽ được các máy bay chiến đấu hộ tống bảo vệ. Nhưng nếu các máy bay tiêm kích này bị bắn hạ, chuyên cơ vẫn còn hy vọng. Không lực Một sử dụng thiết bị gây nhiễu tín hiệu AN/ALQ-204 Mator cấp độ quân sự. Các thiết bị hồng ngoại này can thiệp vào các cảm biến, làm gián đoạn khả năng của tên lửa đối phương trong thu nhận tín hiệu nhiệt của máy bay.

Chuyên cơ Mỹ cũng được trang bị hệ thống cảnh báo phóng tên lửa quân sự có tên là AN/AAR54, thông báo cho phi công về các cuộc tấn công tên lửa từ mặt đất hoặc trên không. Ngoài ra, nó còn bao gồm một hệ thống phóng bẫy nhiệt được thiết kế làm mồi nhử để đánh lừa tên lửa tầm nhiệt, khiến tên lửa bám theo mồi nhử thay vì bám đuổi động cơ máy bay phản lực.

Bộ chỉ huy trên không

Ngoài vai trò chính là phương tiện di chuyển của tổng thống, Không lực Một còn đóng vai trò là trung tâm chỉ huy dự phòng, nghĩa là trong trường hợp khẩn cấp quốc gia, máy bay được trang bị để cung cấp mọi lựa chọn có sẵn cho Tổng thống như trên mặt đất, đảm bảo sự liên tục trong hoạt động chính phủ Mỹ.

Một chiếc Boeing 747-400 tiêu chuẩn có khoảng 275km dây dẫn. Tuy nhiên, Không lực Một nâng độ phức tạp này lên tầm cao mới với gần gấp đôi con số đó, tức là 383km dây dẫn. Một phần trong số đó dành cho các cảm biến và hệ thống phòng thủ, nhưng phần lớn là do máy bay phải sử dụng các hệ thống phức tạp, dự phòng để giữ liên lạc với Tổng thống. Có 85 điện thoại, 19 tivi và một loạt các radio, máy fax và máy tính, thể hiện năng lực công nghệ của pháo đài bay này.

Hầu hết công việc của tổng thống Mỹ đều được xếp loại mật, vì vậy việc phát sóng trên các tần số mở là điều cấm kỵ. Có ba mạng khả dụng trên máy bay, từ không bảo mật đến tối mật, tùy thuộc vào thông tin được gửi đi. Sau sự kiện khủng bố 11/9, chuyên cơ Không lực Một được trang bị hệ thống viễn thông để tổng thống có thể phát biểu trước công chúng từ trên không.

Bay liên tục 20 giờ không cần tiếp nhiên liệu

Hãng Boeing đã chế tạo hơn 20 biến thể của dòng máy bay 747. Khi ra mắt lần đầu tiên vào cuối tháng 9/1968 với tư cách là máy bay phản lực thân rộng đầu tiên trên thế giới, chiếc 747-100 sở hữu tầm bay 9.816km với tốc độ tối đa 893km/h và thời gian bay tối đa từ 10 - 12 giờ.

Chiếc 747-200B, một bản nâng cấp đáng kể so với phiên bản dân dụng 747, đã mở rộng tầm bay lên khoảng 12.874km, với thời gian bay tối đa khoảng 20 giờ. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của Không quân Mỹ. Việc bị buộc phải hạ cánh xuống lãnh thổ không thân thiện hoặc trong điều kiện nguy hiểm do vấn đề về nguồn cung cấp nhiên liệu là điều không thể chấp nhận được đối với họ.

Do đó, chuyên cơ Tổng thống Mỹ có thể tiếp nhiên liệu trên không thông qua hệ thống cần tiếp nhiên liệu. Với công nghệ này, Không lực Một có thể bay trên không gần như vô thời hạn miễn là máy bay hoạt động tốt. Khả năng này mang lại cảm giác an toàn, vì biết rằng tổng thống không buộc phải hạ cánh miễn là có máy bay tiếp nhiên liệu trên không ở gần.

Mặc dù lần tiếp nhiên liệu trên không đầu tiên diễn ra vào năm 1923, nhưng phải đến giữa thế kỷ 20, việc này mới trở nên thường xuyên nhờ phương pháp cần tiếp nhiên liệu. Ngày nay, Không lực Một có thể được tiếp nhiên liệu bởi máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker hoặc KC-10 Extender, minh chứng cho những tiến bộ trong công nghệ tiếp nhiên liệu trên không.

Cơ sở y tế trên máy bay đảm bảo tối đa cho sức khỏe tổng thống

Không lực Một sở hữu một khu y tế tiên tiến. Nơi đây bao gồm một hiệu thuốc đầy đủ hàng, mọi thiết bị phòng cấp cứu cần thiết, và thậm chí cả một bàn mổ di động có thể mở ra trong trường hợp khẩn cấp, đảm bảo sức khỏe của tổng thống luôn là ưu tiên hàng đầu.

Đơn vị y tế trên Không lực Một luôn sẵn sàng chăm sóc mọi trường hợp cấp cứu y tế có thể xảy ra trên máy bay, dù ảnh hưởng đến tổng thống hay bất kỳ thành viên phi hành đoàn và khách mời nào đi cùng ông.