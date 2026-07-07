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Hàn Quốc phản ứng khi Canada chọn nhà thầu Đức cho dự án tàu ngầm tỷ đô

Thứ Ba, 10:28, 07/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã bày tỏ sự thất vọng khi Canada chọn một công ty của Đức thay vì một tập đoàn của Hàn Quốc làm nhà thầu ưu tiên cho dự án mua sắm tàu ​​ngầm trị giá hàng tỷ USD. 

Thủ tướng Canada Mark Carney mới đây tuyên bố Tập đoàn Thyssenkrupp Marine Systems của Đức đã được chọn làm nhà thầu ưu tiên cho siêu dự án tàu ngầm trị giá lên tới 60.000 tỷ won (khoảng 39,2 tỷ USD), thay vì liên danh Hàn Quốc gồm Tập đoàn Hanwha và Hyundai.

han quoc phan ung khi canada chon nha thau Duc cho du an tau ngam ty do hinh anh 1
Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ sự thất vọng khi Canada chọn nhà thầu Đức cho dự án mua sắm tàu ngầm trị giá hàng tỉ USD. Ảnh: Yonhap News

Phản ứng trước thông tin này, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 7/7 đã bày tỏ sự thất vọng, nhưng khẳng định cuộc đua này đã chứng minh rõ nét tiềm năng quốc phòng vượt trội của Hàn Quốc so với các cường quốc tàu ngầm trên thế giới, nhấn mạnh tàu ngầm Hàn Quốc đã chứng minh hiệu suất và công nghệ xuất sắc thông qua một cuộc cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc tàu ngầm.

Mặc dù không đạt được kết quả như mong muốn, nhà lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng cộng đồng quốc tế đã thấy rõ tiềm năng của nước này, đồng thời cam kết Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp, từ quá trình nghiên cứu phát triển (R&D), đến xúc tiến xuất khẩu vũ khí, cũng như thúc đẩy hợp tác với cộng đồng quốc tế để “bảo vệ hòa bình và an ninh trên các vùng biển thế giới”.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhấn mạnh, “điều quan trọng là Hàn Quốc sẽ không dừng lại, mà sẽ tiếp tục tiến lên”, bày tỏ tin tưởng “kinh nghiệm ngày hôm nay sẽ trở thành nền tảng quý giá để Hàn Quốc tiếp tục phát triển công nghệ và nâng cao khả năng cạnh tranh”.

Theo các nhà phân tích, với quyết định lựa chọn nhà thầu của Đức, Chính phủ Canada đã chính thức khép lại cơ hội giành hợp đồng quốc phòng lớn nhất lịch sử Hàn Quốc. Thất bại tại thị trường Canada là một đòn giáng mạnh vào tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng của Hàn Quốc sang khu vực Bắc Mỹ. Đây là lần thứ hai Tập đoàn Hanwha Ocean để mất hợp đồng vào tay tập đoàn của Đức, sau dự án Project-75I tại Ấn Độ. Kết quả này cũng cho thấy, trong các thương vụ vũ khí quy mô lớn, bên cạnh ưu thế về công nghệ, các yếu tố về sự gắn kết chiến lược giữa các đồng minh và năng lực bảo đảm hậu cần xuyên quốc gia vẫn đóng vai trò quyết định.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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