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Hàn Quốc sẽ sản xuất trọng pháo 155mm tại UAE

Chủ Nhật, 06:54, 28/06/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động nhằm thúc đẩy công nghiệp quốc phòng và xuất khẩu vũ khí - khí tài quân sự, một doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc vừa đạt được một thỏa thuận quan trọng với một công ty của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Tập đoàn Hanwha Aerospace - 1 trong 4 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng lớn nhất Hàn Quốc cho biết, sẽ tiến hành dự án sản xuất pháo tự hành K9 tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Dự án này được thực hiện theo một văn bản thỏa thuận vừa được ký kết giữa Hanwha Aerospace và Generation 5 Holding (GEN5) - một công ty công nghệ và quốc phòng có trụ sở tại Abu Dhabi.

Văn bản này đạt được nhân triển lãm thương mại công nghệ quốc phòng - an ninh trên bộ và trên không lớn nhất thế giới “Eurosatory 2026” vừa diễn ra tại Paris - thủ đô nước Pháp. Theo thỏa thuận này, Generation 5 Holding sẽ hỗ trợ việc nội địa hóa K9 tại UAE, cũng như việc triển khai chương trình thương mại tại thị trường Trung Đông, còn Hanwha Aerospace sẽ phụ trách cả khâu bảo trì và hợp tác kỹ thuật, bên cạnh việc đảm bảo sản xuất trong lãnh thổ UAE.

han quoc se san xuat trong phao 155mm tai uae hinh anh 1
Thần sấm K9 của Hàn Quốc (Ảnh Hanwha Aerospace)

K9 là hệ thống pháo tự hành bọc thép cỡ nòng 155mm tiên tiến do Hàn Quốc phát triển, nổi bật với sức cơ động cao và hỏa lực mạnh, chính xác từ khoảng cách xa. Tầm bắn của K9 lên tới hơn 54km khi sử dụng đạn tăng tầm, tốc độ tự hành đạt 67km/h ở mọi địa hình nhờ hệ thống bánh xích. Đặc biệt, K9 có thể thực hiện chiến thuật “bắn và chạy” nhờ khả năng triển khai nhanh và bắn phát đầu tiên trong vòng 30 giây sau khi dừng lại, sau đó có thể nhanh chóng rời đi để tránh bị pháo đối phương phản kích.

K9 được mệnh danh là “Thần sấm” và được coi là một trong những biểu tượng của công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc. Hiện nay, loại trọng pháo này đang được sử dụng tại 10 quốc gia thuộc 4 châu lục. Việc đạt được thỏa thuận nội địa hóa K9 tại UEA được đánh giá là bàn đạp mới giúp Hanwha Aerospace nói riêng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc nói chung thâm nhập thị trường Trung Đông, mở rộng xuất khẩu trong thời gian tới.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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