中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàn Quốc thiết lập “cơ chế ứng phó khẩn cấp” với tình hình Trung Đông

Thứ Ba, 17:17, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hàn Quốc xác định cuộc chiến Iran là nguy cơ lâu dài và đang xúc tiến những biện pháp đối phó khẩn cấp. 

Trong phiên họp chính phủ Hàn Quốc hôm 24/3, Tổng thống nước này, ông Lee Jae Myung nhận định sự bất ổn nguồn cung nhiên liệu trong nước đang gia tăng do chiến sự Trung Đông đang lan rộng và có nguy cơ kéo dài, đồng thời ra chỉ thị cho chính phủ thiết lập “cơ chế ứng phó khẩn cấp”.

han quoc thiet lap co che ung pho khan cap voi tinh hinh trung Dong hinh anh 1
Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì phiên họp Chính phủ Hàn Quốc ngày 24/3. (Ảnh: Yonhap News)

Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, tình hình hiện nay phức tạp đến mức khó có thể dự đoán những vấn đề có khả năng phát sinh với cả 3 yếu tố “bao giờ, ở đâu và như thế nào”. Với quan điểm đó, ông Lee chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát tất cả các lĩnh vực có nguy cơ bị thiếu nguồn cung, nắm đầy đủ thông tin nguồn cung thay thế, đồng thời lên kịch bản đối phó với tình huống xấu nhất.

Tổng thống Lee Jae Myung còn thẳng thắn chỉ ra một nguy cơ tiềm ẩn là việc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cấu kết, móc ngoặc nâng giá nhằm thu lợi bất chính và cho biết Cơ quan kiểm sát Hàn Quốc đã bắt tay vào điều tra, mọi hành vi vi phạm sẽ bị nghiêm phạt theo hướng “trừng trị số ít để răn đe số đông”.

Ông Lee cũng khẳng định sẽ thúc đẩy thành lập và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước bổ sung dành cho đối phó với tình trạng bất khả kháng. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng lên tiếng kêu gọi công dân tiết kiệm điện, tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đồng thời nhấn mạnh “Nếu tất cả người Hàn Quốc đoàn kết một lòng, không khó khăn nào là không thể vượt qua”.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: Hàn Quốc Iran xung đột Mỹ Iran cơ chế ứng phó khẩn cấp Trung Đông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lý do người Hàn Quốc không rót rượu cho chính mình?

VOV.VN - Tại Hàn Quốc, người bản địa sẽ không tự rót rượu trong cuộc nhậu, sự kiêng cữ này không chỉ vì phép lịch sự mà còn có nhiều ý nghĩa đặc biệt hơn.

VOV.VN - Tại Hàn Quốc, người bản địa sẽ không tự rót rượu trong cuộc nhậu, sự kiêng cữ này không chỉ vì phép lịch sự mà còn có nhiều ý nghĩa đặc biệt hơn.

Hàn Quốc xem xét loại visa 10 năm cho du khách Việt Nam

VOV.VN - Hàn Quốc dự kiến giới thiệu loại thị thực (visa) nhập cảnh nhiều lần có thời hạn lên tới 10 năm cho du khách từ các thành phố lớn của Việt Nam, bao gồm Hà Nội. Chính sách mới này nằm trong hàng loạt biện pháp của Hàn Quốc nhằm tăng cường thu hút khách quốc tế.

VOV.VN - Hàn Quốc dự kiến giới thiệu loại thị thực (visa) nhập cảnh nhiều lần có thời hạn lên tới 10 năm cho du khách từ các thành phố lớn của Việt Nam, bao gồm Hà Nội. Chính sách mới này nằm trong hàng loạt biện pháp của Hàn Quốc nhằm tăng cường thu hút khách quốc tế.

Nhật Bản và Hàn Quốc lại tố Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Các nguồn tin quân sự của Nhật Bản và Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên lại vừa có một động thái quân sự mới.

VOV.VN - Các nguồn tin quân sự của Nhật Bản và Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên lại vừa có một động thái quân sự mới.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ