Hàn Quốc thiết lập “cơ chế ứng phó khẩn cấp” với tình hình Trung Đông

Trong phiên họp chính phủ Hàn Quốc hôm 24/3, Tổng thống nước này, ông Lee Jae Myung nhận định sự bất ổn nguồn cung nhiên liệu trong nước đang gia tăng do chiến sự Trung Đông đang lan rộng và có nguy cơ kéo dài, đồng thời ra chỉ thị cho chính phủ thiết lập “cơ chế ứng phó khẩn cấp”.

Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì phiên họp Chính phủ Hàn Quốc ngày 24/3. (Ảnh: Yonhap News)

Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, tình hình hiện nay phức tạp đến mức khó có thể dự đoán những vấn đề có khả năng phát sinh với cả 3 yếu tố “bao giờ, ở đâu và như thế nào”. Với quan điểm đó, ông Lee chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát tất cả các lĩnh vực có nguy cơ bị thiếu nguồn cung, nắm đầy đủ thông tin nguồn cung thay thế, đồng thời lên kịch bản đối phó với tình huống xấu nhất.

Tổng thống Lee Jae Myung còn thẳng thắn chỉ ra một nguy cơ tiềm ẩn là việc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cấu kết, móc ngoặc nâng giá nhằm thu lợi bất chính và cho biết Cơ quan kiểm sát Hàn Quốc đã bắt tay vào điều tra, mọi hành vi vi phạm sẽ bị nghiêm phạt theo hướng “trừng trị số ít để răn đe số đông”.

Ông Lee cũng khẳng định sẽ thúc đẩy thành lập và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước bổ sung dành cho đối phó với tình trạng bất khả kháng. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng lên tiếng kêu gọi công dân tiết kiệm điện, tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đồng thời nhấn mạnh “Nếu tất cả người Hàn Quốc đoàn kết một lòng, không khó khăn nào là không thể vượt qua”.