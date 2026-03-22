中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàn Quốc ưu tiên “cùng tồn tại hòa bình với Triều Tiên” hơn phi hạt nhân hóa

Chủ Nhật, 18:37, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ủy ban phát triển quan hệ liên Triều của Hàn Quốc đang tiến hành thẩm định Dự thảo kế hoạch cơ bản phát triển quan hệ Nam Bắc lần thứ 5, trong đó có những điểm mới quan trọng, thể hiện chính sách hòa hoãn của Chính phủ Hàn Quốc hiện nay. 

Dự thảo kế hoạch cơ bản phát triển quan hệ Nam Bắc là văn bản được soạn thảo và thẩm định theo định kỳ 5 năm 1 lần. Nếu như trong Kế hoạch lần thứ 4 do chính quyền của Tổng thống Yoon Suk Yeol soạn thảo, Hàn Quốc đặc biệt coi trọng vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, thì lần này Seoul lại coi việc “cùng tồn tại hòa bình với Triều Tiên” là ưu tiên hàng đầu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA

Dự thảo lần thứ 5 đặt ra ba mục tiêu lớn gồm Hàn Quốc và Triều Tiên cùng tồn tại hòa bình, xây dựng nền tảng cho việc hai miền Triều Tiên cùng phát triển, kiến tạo một bán đảo Triều Tiên không có chiến tranh và vũ khí hạt nhân.

Để thực hiện những mục tiêu trên, Dự thảo đề xuất 6 giải pháp lớn là thể chế hóa quá trình hòa giải - hợp tác và xây dựng lại quan hệ liên Triều, thúc đẩy cơ chế hòa bình song song với giải quyết vấn đề hạt nhân, tăng cường giao lưu – hợp tác hai miền, giải quyết các vấn đề nhân đạo và xoa dịu nỗi đau chia cắt, chuẩn bị cho tương lai hòa bình và cùng phát triển, thúc đẩy hợp tác quốc tế hướng tới hòa bình và thống nhất.

Dự thảo lần thứ 5 này được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố coi Hàn Quốc là “quốc gia thù địch” và được coi là bằng chứng cụ thể về chính sách hòa hoãn của Tổng thống Lee Jae Myung. Sau khi được thẩm định tại Ủy ban phát triển quan hệ liên Triều, Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ tập hợp các ý kiến bổ sung vào dự thảo, sau đó sẽ lần lượt trình lên Nội các và Quốc hội Hàn Quốc trước khi chính thức công bố.

Trong một diễn biến có liên quan, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, hôm nay (22/3), Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) khóa XV mới được bầu của Triều Tiên đã triệu tập phiên họp đầu tiên để thảo luận việc thực hiện kế hoạch chính sách quốc gia trong 5 năm tới. Dư luận Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đến việc tại hội nghị lần này, quan điểm coi Hàn Quốc là “quốc gia thù địch” có được đưa vào Hiến pháp Triều Tiên hay không.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: Hàn Quốc Triều Tiên chính sách hòa hoãn Kim Jong Un quan hệ liên Triều
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhật Bản và Hàn Quốc lại tố Triều Tiên phóng tên lửa
VOV.VN - Các nguồn tin quân sự của Nhật Bản và Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên lại vừa có một động thái quân sự mới.

Hàn Quốc điều tra quyết liệt nghi án đưa UAV xâm nhập không phận Triều Tiên
VOV.VN - Trong khuôn khổ các nỗ lực hạ nhiệt quan hệ liên Triều, chính phủ Hàn Quốc đang triển khai mạnh mẽ việc điều tra liên quan cáo buộc nước này sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) do thám Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm Nhật Bản sau khi Triều Tiên thử vũ khí
VOV.VN - Ngày 29/1, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back đã đến Nhật Bản, bắt đầu chuyến thăm quốc gia láng giềng, với nhiều mục đích, trong bối cảnh Triều Tiên vừa tiến hành một vụ thử khí tài chiến lược. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ