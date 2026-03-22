Hàn Quốc ưu tiên “cùng tồn tại hòa bình với Triều Tiên” hơn phi hạt nhân hóa

Dự thảo kế hoạch cơ bản phát triển quan hệ Nam Bắc là văn bản được soạn thảo và thẩm định theo định kỳ 5 năm 1 lần. Nếu như trong Kế hoạch lần thứ 4 do chính quyền của Tổng thống Yoon Suk Yeol soạn thảo, Hàn Quốc đặc biệt coi trọng vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, thì lần này Seoul lại coi việc “cùng tồn tại hòa bình với Triều Tiên” là ưu tiên hàng đầu.

Dự thảo lần thứ 5 đặt ra ba mục tiêu lớn gồm Hàn Quốc và Triều Tiên cùng tồn tại hòa bình, xây dựng nền tảng cho việc hai miền Triều Tiên cùng phát triển, kiến tạo một bán đảo Triều Tiên không có chiến tranh và vũ khí hạt nhân.

Để thực hiện những mục tiêu trên, Dự thảo đề xuất 6 giải pháp lớn là thể chế hóa quá trình hòa giải - hợp tác và xây dựng lại quan hệ liên Triều, thúc đẩy cơ chế hòa bình song song với giải quyết vấn đề hạt nhân, tăng cường giao lưu – hợp tác hai miền, giải quyết các vấn đề nhân đạo và xoa dịu nỗi đau chia cắt, chuẩn bị cho tương lai hòa bình và cùng phát triển, thúc đẩy hợp tác quốc tế hướng tới hòa bình và thống nhất.

Dự thảo lần thứ 5 này được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố coi Hàn Quốc là “quốc gia thù địch” và được coi là bằng chứng cụ thể về chính sách hòa hoãn của Tổng thống Lee Jae Myung. Sau khi được thẩm định tại Ủy ban phát triển quan hệ liên Triều, Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ tập hợp các ý kiến bổ sung vào dự thảo, sau đó sẽ lần lượt trình lên Nội các và Quốc hội Hàn Quốc trước khi chính thức công bố.

Trong một diễn biến có liên quan, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, hôm nay (22/3), Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) khóa XV mới được bầu của Triều Tiên đã triệu tập phiên họp đầu tiên để thảo luận việc thực hiện kế hoạch chính sách quốc gia trong 5 năm tới. Dư luận Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đến việc tại hội nghị lần này, quan điểm coi Hàn Quốc là “quốc gia thù địch” có được đưa vào Hiến pháp Triều Tiên hay không.