Hàn Quốc “thở phào” khi Triều Tiên bảo lưu kế hoạch hành động quân sự

Theo thông tin mới nhất vào hôm nay (24/6), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc họp của Ủy ban Quân sự trung ương diễn ra ngày 23/6 đã ra một thông báo sẽ bảo lưu kế hoạch hành động quân sự đối phó Hàn Quốc mà Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Triều Tiên đã đề xuất trước đó. Điều này khiến Hàn Quốc có thể "thở phào" trong thời điểm trước mắt.

Binh sĩ Triều Tiên - Hàn Quốc tại làng đình chiến. (Ảnh: Reuters).

Kế hoạch hành động quân sự bao gồm: triển khai quân đội ở khu công nghiệp Kaesong, tái bố trí trạm quan sát tại khu vực phi vũ trang, huấn luyện quân sự tại khu tiền tuyến, rải truyền đơn phê phán Hàn Quốc.

Như vậy việc dùng bóng bay để rải truyền đơn sang Hàn Quốc, lắp đặt loa phóng thanh tại Khu phi quân sự (DMZ) có khả năng sẽ chưa xảy ra tại thời điểm hiện tại.

Với tình hình trên, căng thẳng trong quan hệ Hàn Quốc và Triều Tiên có thể sẽ không bùng phát và bớt căng thẳng trong thời gian tới.

Trước đó, Triều Tiên đã cho biết đã có kế hoạch rải khoảng 12 triệu truyền đơn sang phía Hàn Quốc và truyền đơn có khả năng sẽ đến tận thủ đô Seoul. Nước này cũng đã chuẩn bị kế hoạch để in thêm hàng vạn tờ truyền đơn và công việc chuẩn bị in ấn đã được tiến hành tại nhà máy in ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đồng thời khẳng định rằng việc in truyền đơn là chính đáng, thể hiện sự “phẫn nộ mang tính xã hội của toàn thể nhân dân”.

Một động thái nữa khi Triều Tiên được cho là đã bắt đầu lắp đặt lại loa phóng thanh ở nhiều nơi bên trong Khu phi quân sự (DMZ) từ hôm 21/6 và tới nay đã có khoảng 20 hệ thống loa phóng thanh được lắp đặt./.