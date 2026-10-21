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Hàn Quốc tiếp tục rút nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine

Thứ Tư, 15:36, 21/10/2026
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VOV.VN - Quan hệ Hàn Quốc - Ukraine tiếp tục căng thẳng do bất đồng liên quan đến việc chuyển giao các binh sĩ Triều Tiên bị Ukraine bắt giữ sang Hàn Quốc.

 

Trong bối cảnh quan hệ với Ukraine tiếp tục căng thẳng, Hàn Quốc thông báo sẽ rút thêm một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tại Ukraine, sau khi triệu hồi đại sứ về nước ngày 10/10. Chính phủ Hàn Quốc cho biết quyết định này xuất phát từ hai yếu tố: phản ứng ngoại giao đối với Kiev và bảo đảm an toàn cho nhân viên đại sứ quán.

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Trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Ảnh: AJP

Một quan chức Hàn Quốc cho biết: “Gần đây, nguy cơ xảy ra các cuộc không kích không phân biệt mục tiêu bằng tên lửa và phương tiện bay không người lái (UAV) đã gia tăng, trong khi hệ thống phòng không trên thực tế gần như đã sụp đổ”.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh: “Chúng tôi quyết định rút nhân viên vì phía Ukraine chưa có bất kỳ động thái tích cực nào kể từ khi đại sứ Hàn Quốc được triệu hồi về nước”.

Bất đồng giữa Hàn Quốc và Ukraine bắt nguồn từ việc Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 23/9, đã công khai thông tin về việc chuyển giao hai binh sĩ Triều Tiên bị Ukraine bắt giữ cho Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc cho rằng việc công khai thông tin này vi phạm thỏa thuận bảo mật giữa hai bên, đồng thời yêu cầu Ukraine chính thức xin lỗi và cam kết không để sự việc tương tự tái diễn. Tuy nhiên, phía Ukraine đến nay vẫn chưa phản hồi.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng khẳng định một đại biện lâm thời sẽ tiếp tục ở lại Ukraine để duy trì các kênh liên lạc ngoại giao giữa hai nước. Tuy nhiên, động thái rút thêm nhân viên đại sứ quán làm gia tăng lo ngại quan hệ song phương có thể tiếp tục xấu đi.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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