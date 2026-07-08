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Hàn Quốc quyết định viện trợ 100 triệu USD cho Ukraine

Thứ Tư, 15:16, 08/07/2026
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VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc vừa quyết định một khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ cho quốc gia này trong thời gian tới.

 

Thông tin với báo chí bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara, Thủ trưởng Cơ quan an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac - nhân vật đang tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ để dự hội nghị NATO, cho biết Chính phủ Hàn Quốc vừa quyết định sẽ tiến hành một đợt viện trợ quy mô 100 triệu USD cho Ukraine.

han quoc quyet dinh vien tro 100 trieu usd cho ukraine hinh anh 1
Thủ trưởng Cơ quan an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac công bố quyết định viện trợ cho Ukraine bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara. Ảnh: Yonhap

Theo ông Wi Sung-lac, thông qua khoản viện trợ này, Chính phủ Hàn Quốc một lần nữa thể hiện quyết tâm và hành động nhằm tiếp tục đóng góp cho hòa bình và an ninh quốc tế. Người đứng đầu Cơ quan an ninh quốc gia Hàn Quốc cũng cho biết, từ trước đến nay, nước này đã nhiều lần viện trợ cho Ukraine thông qua nhiều kênh, dưới nhiều hình thức, bao gồm cả viện trợ nhân đạo, và tới đây, Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi đóng góp của mình cho cộng đồng quốc tế.

Trong một diễn biến có liên quan, các quan chức của Nhà Xanh, tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc, khẳng định tất cả các hoạt động viện trợ mà nước này dành cho Ukraine, trong đó có cả khoản 100 triệu USD nêu trên, sẽ không bao gồm các vũ khí sát thương và quan điểm của Seoul về vấn đề này sẽ không bao giờ thay đổi.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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