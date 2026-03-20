中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triều Tiên đăng tải hình ảnh con gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un lái xe tăng

Thứ Sáu, 11:56, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 20/3, hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên công bố hình ảnh con gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un lái xe tăng diễn tập với cha cô ngồi phía sau.

Giới quan sát cho rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy cô bé có thể đang được huấn luyện để trở thành người kế vị sau này. Con gái của ông Kim Jong Un, được biết đến với tên Kim Ju Ae, được cho là khoảng 13 tuổi, đã xuất hiện trước công chúng ngày càng thường xuyên cùng cha mình trong thời gian gần đây.

trieu tien dang tai hinh anh con gai nha lanh dao kim jong un lai xe tang hinh anh 1
Triều Tiên đăng tải hình ảnh con gái lãnh đạo Kim Jong Un lái xe tăng. Ảnh: Reuters

Trong những bức ảnh mới nhất, cô được nhìn thấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ lái của xe tăng với vẻ mặt tập trung cao độ. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang cười tươi tựa vào tháp pháo và ba sĩ quan quân đội mặc quân phục ngồi trên thân xe. Đầu tháng này, các hình ảnh cô bé đang nhắm bắn súng trường hoặc súng lục cũng được truyền thông Triều Tiên đăng tải.

Triều Tiên chưa chính thức xác nhận tên hoặc tuổi của cô.

Theo thông tin của KCNA, ngày19/3, ông Kim Jong Un đã giám sát cuộc diễn tập của một loại xe tăng mới, cho thấy khả năng tấn công và phòng thủ vượt trội chống lại máy bay không người lái và tên lửa chống tăng.

Những năm gần đây, Triều Tiên liên tục theo đuổi việc hiện đại hóa các loại vũ khí thông thường, bao gồm cả tên lửa chiến thuật, song song với việc phát triển kho vũ khí chiến lược bao gồm tên lửa đạn đạo tầm xa và vũ khí hạt nhân.

Việt Dũng/VOV1 (biên dịch)
Theo: Reuters
Tag: Triều Tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un con gái Kim Jong Un lái xe tăng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hình ảnh cha con lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un ngắm bắn súng bắn tỉa hiện đại
Hình ảnh cha con lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un ngắm bắn súng bắn tỉa hiện đại

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) gần đây đã công bố hình ảnh lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un cùng người con gái của ông, Kim Ju Ae, cùng thử những khẩu súng bắn tỉa mới nhất của nước này.

Mỹ - Hàn cân nhắc tái khởi động đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên ngày 14/3 phóng loạt tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cũng thảo luận về khả năng nối lại đối thoại với Triều Tiên.

Nhật Bản phản ứng nhanh trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Ngay sau khi có thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, vào ngày 14/3, Chính phủ Nhật Bản đã có những phản ứng kịp thời nhằm ứng phó với tình huống này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ