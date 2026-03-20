Triều Tiên đăng tải hình ảnh con gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un lái xe tăng

Giới quan sát cho rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy cô bé có thể đang được huấn luyện để trở thành người kế vị sau này. Con gái của ông Kim Jong Un, được biết đến với tên Kim Ju Ae, được cho là khoảng 13 tuổi, đã xuất hiện trước công chúng ngày càng thường xuyên cùng cha mình trong thời gian gần đây.

Triều Tiên đăng tải hình ảnh con gái lãnh đạo Kim Jong Un lái xe tăng. Ảnh: Reuters

Trong những bức ảnh mới nhất, cô được nhìn thấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ lái của xe tăng với vẻ mặt tập trung cao độ. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang cười tươi tựa vào tháp pháo và ba sĩ quan quân đội mặc quân phục ngồi trên thân xe. Đầu tháng này, các hình ảnh cô bé đang nhắm bắn súng trường hoặc súng lục cũng được truyền thông Triều Tiên đăng tải.

Triều Tiên chưa chính thức xác nhận tên hoặc tuổi của cô.

Theo thông tin của KCNA, ngày19/3, ông Kim Jong Un đã giám sát cuộc diễn tập của một loại xe tăng mới, cho thấy khả năng tấn công và phòng thủ vượt trội chống lại máy bay không người lái và tên lửa chống tăng.

Những năm gần đây, Triều Tiên liên tục theo đuổi việc hiện đại hóa các loại vũ khí thông thường, bao gồm cả tên lửa chiến thuật, song song với việc phát triển kho vũ khí chiến lược bao gồm tên lửa đạn đạo tầm xa và vũ khí hạt nhân.