Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục quan ngại về vũ khí của Triều Tiên

Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Hàn Quốc (KBS) hôm nay (19/10) đưa tin Viện khoa học quốc phòng, Tổng cục tên lửa và Cục nghiên cứu vũ khí ngư lôi Triều Tiên vừa tiến hành thử nghiệm phóng dưới nước loại ngư lôi dẫn đường chính xác tốc độ siêu cao thế hệ mới mang tên "Cham 2.0". Loại ngư lôi mới này ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm kiếm mục tiêu và dẫn đường.

Ngư lôi và các khí tài thế hệ mới của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

KBS cho biết Triều Tiên khẳng định thông qua cuộc thử nghiệm lần này, các công nghệ giúp nâng cao hiệu suất đẩy, cùng hệ thống động cơ tên lửa, được phát triển qua 180 lần thử nghiệm trong 5 năm qua, đã được kiểm chứng. Tuy nhiên, các thông số cụ thể về tốc độ, tầm bắn, cũng như hình ảnh chi tiết của cuộc thử nghiệm không được công bố.

Cũng theo KBS, đây là lần đầu tiên sự tồn tại của "Cục nghiên cứu vũ khí ngư lôi" - cơ quan chịu trách nhiệm phát triển các loại vũ khí dưới nước của Triều Tiên được tiết lộ, cho thấy Triều Tiên đang dồn lực tăng cường năng lực tấn công ngầm từ dưới mặt biển.

Bên cạnh đó, theo Sankei – một trong những tờ báo lớn nhất Nhật Bản, gần đây, Triều Tiên đang đẩy mạnh củng cố sức mạnh hải quân. Vào ngày 14/10, nước này đã tiến hành phóng thử nghiệm hai loại tên lửa hành trình chiến lược từ một tàu ngầm. Ngoài ra, Triều Tiên còn có kế hoạch đóng một tàu khu trục lớp 5.000 tấn thứ ba nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Sankei cũng nhận định Triều Tiên đang đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ AI vào tên lửa và máy bay không người lái (UAV), nhưng vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng về trình độ công nghệ AI của nước này.