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Triều Tiên thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm

Thứ Năm, 06:34, 15/10/2026
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VOV.VN - Triều Tiên thử nghiệm hai loại tên lửa hành trình chiến lược phóng từ tàu ngầm nhằm đánh giá năng lực tác chiến của hải quân.

Triều Tiên ngày 15/10 thông báo đã thử nghiệm hai loại tên lửa hành trình chiến lược phóng từ tàu ngầm nhằm đánh giá năng lực tác chiến của hải quân và độ tin cậy của các phương tiện răn đe quân sự.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), cuộc thử nghiệm được tiến hành ngày 14/10 tại vùng biển phía Đông nước này, dưới sự giám sát của các quan chức quân sự cấp cao và chuyên gia về hệ thống vũ khí dưới nước.

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Một cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

KCNA cho biết cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra trạng thái sẵn sàng triển khai của các hệ thống tác chiến dưới nước, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ chiến lược của hải quân, đồng thời chứng minh độ tin cậy và khả năng hoạt động của các phương tiện răn đe quân sự Triều Tiên.

Theo KCNA, những người giám sát cuộc thử nghiệm gồm ông Kim Jong-sik, thành viên Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên; ông Jang Chang-ha, Cục trưởng Cục Tên lửa và các kỹ sư phụ trách hệ thống vũ khí dưới nước của hải quân.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên khẳng định cuộc thử nghiệm không gây ảnh hưởng đến an ninh của các quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, KCNA không công bố thêm thông tin về đặc điểm kỹ thuật của hai loại tên lửa, cũng như phương tiện được sử dụng để phóng tên lửa.

Cuộc thử nghiệm diễn ra chỉ hai ngày sau khi Triều Tiên phóng các tên lửa đạn đạo chiến thuật từ khu vực Bình Nhưỡng về phía vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên hôm 12/10.

Ngày 13/10, Bình Nhưỡng cho biết vụ phóng nhằm xác nhận kết quả nghiên cứu nâng cấp kỹ thuật đối với một bộ phận then chốt của hệ thống tên lửa.

Năng lực tác chiến của tên lửa hành trình Triều Tiên

Trong những năm gần đây, Triều Tiên đẩy mạnh phát triển các loại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và chương trình hiện đại hóa tàu ngầm mang tên lửa. Bình Nhưỡng đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm phóng tên lửa từ các nền tảng khác nhau, trong đó có cả tàu ngầm thế hệ cũ.

Tuy nhiên, Triều Tiên hiện vẫn chưa được cho là đã đưa vào vận hành đầy đủ một tàu ngầm mang tên lửa thế hệ hiện đại.

Phát triển lực lượng tàu ngầm mang tên lửa được coi là một trong những ưu tiên quân sự hàng đầu của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, người đã trực tiếp chỉ đạo chương trình phát triển nhiều loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình chiến lược của nước này.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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