Hàng vạn người biểu tình bảo vệ Hiến pháp Nhật Bản

Đêm 19/5, tại khu vực trước cổng chính của Quốc hội Nhật Bản đã xảy ra một cuộc biểu tình quy mô lớn để phản đối sửa đổi Hiến pháp hiện hành, với sự tham gia của hơn 10.000 người, bao gồm cả các chính trị gia, Nghị sỹ và những nhân vật có ảnh hưởng trong xã hội.

Biểu tình bảo vệ Hiến pháp trước cổng chính Quốc hội Nhật Bản đêm 19/5/2026. Ảnh: Akahata

Những người biểu tình giơ cao các biểu ngữ, hô vang các khẩu hiệu chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, phản đối nền chính trị lệ thuộc vào Mỹ…

Phát biểu trước đoàn biểu tình, các chính trị gia nhấn mạnh tầm quan trọng đối với việc duy trì Hiến pháp hòa bình của giai đoạn 1 năm tới, đồng thời kêu gọi người dân có những hành động mạnh mẽ hơn nữa trước những nỗ lực nhằm thay đổi nội dung Hiến pháp. Các chính trị gia cũng kêu gọi một sự cảnh tỉnh sâu sắc trước lịch sử chiến tranh và những bài học đau thương của Nhật Bản trong quá khứ.

Cuộc biểu tình này nằm trong khuôn khổ chương trình “Hành động ngày 19” – một chương trình được khởi xướng từ ngày 19/9/2015 tại Nhật Bản nhằm phản đối Luật an ninh và việc sửa đổi Hiến pháp. Theo chương trình này, các cuộc biểu tình phản đối và các phong trào có liên quan sẽ được tổ chức vào ngày 19 hàng tháng.

Bước vào tháng 5 này, các hoạt động phản đối sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản trở nên rất sôi động, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Hiến pháp 3/5. Trước và sau ngày kỷ niệm này, đã diễn ra hàng loạt các cuộc biểu tình quy mô lớn đòi duy trì điều 9 Hiến pháp – điều luật quy định Nhật Bản không được tham gia hoặc tổ chức chiến tranh.

Hiến pháp Nhật Bản có hiệu lực từ ngày 3/5/1947. Từ đó đến nay, bộ luật gốc này chưa từng một lần được sửa đổi. Đến tận thời điểm hiện tại, mọi nỗ lực hướng tới sửa đổi đều vấp phải sức cản rất lớn, trong đó, điều 9 Hiến pháp được coi là niềm tự hào và là “thành trì bất khả xâm phạm của hòa bình” tại Nhật Bản.