  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hàng vạn người biểu tình bảo vệ Hiến pháp Nhật Bản

Thứ Tư, 11:04, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kế hoạch sửa đổi Hiến pháp, đặc biệt là điều 9 – điều luật quy định Nhật Bản không được tham gia hoặc tổ chức chiến tranh, đang tiếp tục gây chia rẽ nội bộ và vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ một bộ phận người dân Nhật Bản. 

Đêm 19/5, tại khu vực trước cổng chính của Quốc hội Nhật Bản đã xảy ra một cuộc biểu tình quy mô lớn để phản đối sửa đổi Hiến pháp hiện hành, với sự tham gia của hơn 10.000 người, bao gồm cả các chính trị gia, Nghị sỹ và những nhân vật có ảnh hưởng trong xã hội.

Biểu tình bảo vệ Hiến pháp trước cổng chính Quốc hội Nhật Bản đêm 19/5/2026. Ảnh: Akahata

Những người biểu tình giơ cao các biểu ngữ, hô vang các khẩu hiệu chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, phản đối nền chính trị lệ thuộc vào Mỹ…

Phát biểu trước đoàn biểu tình, các chính trị gia nhấn mạnh tầm quan trọng đối với việc duy trì Hiến pháp hòa bình của giai đoạn 1 năm tới, đồng thời kêu gọi người dân có những hành động mạnh mẽ hơn nữa trước những nỗ lực nhằm thay đổi nội dung Hiến pháp. Các chính trị gia cũng kêu gọi một sự cảnh tỉnh sâu sắc trước lịch sử chiến tranh và những bài học đau thương của Nhật Bản trong quá khứ.

Cuộc biểu tình này nằm trong khuôn khổ chương trình “Hành động ngày 19” – một chương trình được khởi xướng từ ngày 19/9/2015 tại Nhật Bản nhằm phản đối Luật an ninh và việc sửa đổi Hiến pháp. Theo chương trình này, các cuộc biểu tình phản đối và các phong trào có liên quan sẽ được tổ chức vào ngày 19 hàng tháng.

Bước vào tháng 5 này, các hoạt động phản đối sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản trở nên rất sôi động, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Hiến pháp 3/5. Trước và sau ngày kỷ niệm này, đã diễn ra hàng loạt các cuộc biểu tình quy mô lớn đòi duy trì điều 9 Hiến pháp – điều luật quy định Nhật Bản không được tham gia hoặc tổ chức chiến tranh.

Hiến pháp Nhật Bản có hiệu lực từ ngày 3/5/1947. Từ đó đến nay, bộ luật gốc này chưa từng một lần được sửa đổi. Đến tận thời điểm hiện tại, mọi nỗ lực hướng tới sửa đổi đều vấp phải sức cản rất lớn, trong đó, điều 9 Hiến pháp được coi là niềm tự hào và là “thành trì bất khả xâm phạm của hòa bình” tại Nhật Bản.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Những chia rẽ sâu sắc xung quanh việc sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản
VOV.VN - Ngày 3/5 hàng năm là Ngày Hiến pháp Nhật Bản và năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 79 năm bộ luật gốc này có hiệu lực. Mặc dù trong suốt gần 8 thập kỷ không hề được sửa đổi, nhưng mọi động thái nhằm thay đổi nội dung Hiến pháp đều gây ra những chia rẽ sâu sắc.

Đảng cầm quyền Nhật Bản kiên định sửa đổi Hiến pháp
VOV.VN - Mặc dù đang phải tập trung để tổ chức tốt cuộc bầu cử Chủ tịch đảng cũng như chuẩn bị cho bầu cử Hạ viện, đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP) vẫn tích cực xúc tiến vận động nhằm sửa đổi Hiến pháp. Từ những động thái gần đây trên chính trường Nhật Bản, giới quan sát nhận định, không sớm thì muộn, Hiến pháp nước này sẽ có những thay đổi nhất định.

Thủ tướng Nhật Bản cam kết tiếp tục nỗ lực sửa đổi Hiến pháp
VOV.VN - Ngày 25/6, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida khẳng định “Sửa đổi Hiến pháp là vấn đề quan trọng nhất không thể trì hoãn”, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực để thông qua trong thời gian tới. 

Đảng cầm quyền Nhật Bản thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp sau bầu cử Thượng viện
VOV.VN - Tổng thư ký Đảng dân chủ tự do cầm quyền tại Nhật Bản, ông Motegi hôm qua (20/6) cho biết, Đảng này sẽ thúc đẩy quá trình sửa đổi Hiến pháp ngay sau khi có kết quả bầu cử Thượng viện diễn ra vào ngày 10/7 tới.

