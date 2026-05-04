Những chia rẽ sâu sắc xung quanh việc sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản

Trong thời điểm cả trước và sau Ngày Hiến pháp Nhật Bản 3/5, báo chí nước này trở nên rất sôi động với các hoạt động của giới chính trị và cử tri xung quanh bộ luật gốc, với hai luồng ý kiến đối lập, giữa một bên ủng hộ việc sửa đổi và bên còn lại phản đối, yêu cầu duy trì Hiến pháp hòa bình như một giá trị tự hào của Nhật Bản. Ngay trong nội bộ phe đối lập cũng tồn tại sự chia rẽ tương tự. Thậm chí, đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn.

Cuộc biểu tình bảo vệ Hiến pháp, chống chiến tranh quy mô lớn diễn ra tại Tokyo ngày 3/5/2026. Ảnh: Jiji Press

Trong những ngày gần đây, tại Tokyo và nhiều thành phố khác của Nhật Bản, người dân đã tập trung tại các địa điểm công cộng, hô vang các khẩu hiệu chống chiến tranh và yêu cầu duy trì Điều 9 Hiến pháp - điều khoản quy định Nhật Bản không được phép tổ chức hoặc tham gia chiến tranh.

Trong một cuộc mít tinh vừa diễn ra, đại diện đảng Dân chủ Lập hiến – đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản nhấn mạnh: “Tất cả chúng ta phải quyết tâm không thay đổi Hiến pháp, mà phải gìn giữ và phát huy bộ luật này một cách triệt để trong tương lai”.

Ở phía bên kia, những người ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp, đặc biệt là đảng cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP), vẫn không ngừng thúc đẩy các nỗ lực hướng tới thay đổi nội dung của bộ luật gốc. Mặc dù đang thăm Australia, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cũng gửi một thông điệp hình ảnh tới cuộc mít tinh, thể hiện quyết tâm sửa đổi Hiến pháp.

“Để đáp ứng yêu cầu của thời đại, từ trước đến nay, việc sửa đổi Hiến pháp cần được tiến hành một cách phù hợp. Đảng Tự do Dân chủ sẽ tiếp tục giải thích cặn kẽ vấn đề này để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và ủng hộ”, Thủ tướng Sanae nói.

Hiến pháp Nhật Bản gồm 11 chương, 103 điều, được công bố vào ngày 3/11/1946 và có hiệu lực từ ngày 3/5/1947. Từ đó đến nay, bộ luật này chưa từng một lần được sửa đổi và thiết lập một kỷ lục về thời gian tồn tại lâu nhất trong lịch sử chính trị hiến pháp thế giới. Đến thời điểm hiện tại, mọi nỗ lực hướng tới sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản đều vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, trong đó Điều 9 được coi là niềm tự hào và là vấn đề nhạy cảm tại Nhật Bản.