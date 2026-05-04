  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Những chia rẽ sâu sắc xung quanh việc sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản

Thứ Hai, 10:19, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 3/5 hàng năm là Ngày Hiến pháp Nhật Bản và năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 79 năm bộ luật gốc này có hiệu lực. Mặc dù trong suốt gần 8 thập kỷ không hề được sửa đổi, nhưng mọi động thái nhằm thay đổi nội dung Hiến pháp đều gây ra những chia rẽ sâu sắc.

Trong thời điểm cả trước và sau Ngày Hiến pháp Nhật Bản 3/5, báo chí nước này trở nên rất sôi động với các hoạt động của giới chính trị và cử tri xung quanh bộ luật gốc, với hai luồng ý kiến đối lập, giữa một bên ủng hộ việc sửa đổi và bên còn lại phản đối, yêu cầu duy trì Hiến pháp hòa bình như một giá trị tự hào của Nhật Bản. Ngay trong nội bộ phe đối lập cũng tồn tại sự chia rẽ tương tự. Thậm chí, đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn.

nhung chia re sau sac xung quanh viec sua doi hien phap nhat ban hinh anh 1
Cuộc biểu tình bảo vệ Hiến pháp, chống chiến tranh quy mô lớn diễn ra tại Tokyo ngày 3/5/2026. Ảnh: Jiji Press

Trong những ngày gần đây, tại Tokyo và nhiều thành phố khác của Nhật Bản, người dân đã tập trung tại các địa điểm công cộng, hô vang các khẩu hiệu chống chiến tranh và yêu cầu duy trì Điều 9 Hiến pháp - điều khoản quy định Nhật Bản không được phép tổ chức hoặc tham gia chiến tranh.

Trong một cuộc mít tinh vừa diễn ra, đại diện đảng Dân chủ Lập hiến – đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản nhấn mạnh: “Tất cả chúng ta phải quyết tâm không thay đổi Hiến pháp, mà phải gìn giữ và phát huy bộ luật này một cách triệt để trong tương lai”.

Ở phía bên kia, những người ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp, đặc biệt là đảng cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP), vẫn không ngừng thúc đẩy các nỗ lực hướng tới thay đổi nội dung của bộ luật gốc. Mặc dù đang thăm Australia, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cũng gửi một thông điệp hình ảnh tới cuộc mít tinh, thể hiện quyết tâm sửa đổi Hiến pháp.

“Để đáp ứng yêu cầu của thời đại, từ trước đến nay, việc sửa đổi Hiến pháp cần được tiến hành một cách phù hợp. Đảng Tự do Dân chủ sẽ tiếp tục giải thích cặn kẽ vấn đề này để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và ủng hộ”, Thủ tướng Sanae nói.

Hiến pháp Nhật Bản gồm 11 chương, 103 điều, được công bố vào ngày 3/11/1946 và có hiệu lực từ ngày 3/5/1947. Từ đó đến nay, bộ luật này chưa từng một lần được sửa đổi và thiết lập một kỷ lục về thời gian tồn tại lâu nhất trong lịch sử chính trị hiến pháp thế giới. Đến thời điểm hiện tại, mọi nỗ lực hướng tới sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản đều vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, trong đó Điều 9 được coi là niềm tự hào và là vấn đề nhạy cảm tại Nhật Bản.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tin liên quan

Nhật Bản mong muốn nâng tầm quan hệ với Australia

VOV.VN - Tiếp sau thành công của chuyến thăm Việt Nam, ngày 3/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae rời Hà Nội, bắt đầu chuyến công du Australia.

Thủ tướng Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc tặng nguyên lãnh đạo Việt Nam

VOV.VN - Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản tổ chức lễ trao tặng Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm và phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 2/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tới thăm Đại học Quốc gia Hà Nội và phát biểu chính sách đối ngoại tại Hội trường Ngụy Như Kon Tum – một không gian học thuật giàu truyền thống của nền giáo dục đại học Việt Nam.

