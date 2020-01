HĐBA lần đầu tiên thảo luận tăng cường hợp tác giữa LHQ và ASEAN

Hội đồng Bảo an ngày 30/1 đã tổ chức phiên thảo luận về quan hệ hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và ASEAN trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế dưới sự chủ trì của Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 1/2020. Phiên họp có sự tham dự của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi.

Đại sứ Đặng Đình Quý chủ trì phiên thảo luận về quan hệ hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và ASEAN trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh quan hệ đối tác hiệu quả giữa Liên Hợp Quốc với các tổ chức khu vực có ý nghĩa thiết yếu trước tình trạng gia tăng các thách thức đối với hòa bình, an ninh quốc tế, đánh giá cao sự tham gia tích cực, chủ động của ASEAN trong công việc của Liên Hợp Quốc, nhất là các hoạt động gìn giữ hòa bình trên thế giới, và các sáng kiến khu vực về ngoại giao phòng ngừa, ngăn chặn xung đột và xây dựng hòa bình, cũng như vai trò chủ đạo của ASEAN trong cấu trúc khu vực.



Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi điểm lại các tiến triển trong hợp tác ASEAN và Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh ASEAN chia sẻ tầm nhìn và sự tương đồng về mục tiêu với Liên Hợp Quốc, các nỗ lực xây dựng cộng đồng của ASEAN nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ của các đối tác, trong đó có Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký ASEAN khẳng định ASEAN cam kết thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và sẽ tham gia, đóng góp tích cực cùng Liên Hợp Quốc hướng tới xây dựng “Tương lai chúng ta muốn” và “Liên Hợp Quốc chúng ta cần”

Trong thảo luận, các nước thành viên Hội đồng Bảo an hoan nghênh việc tổ chức lần đầu tiên cuộc họp về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và ASEAN tại Hội đồng Bảo an; nhấn mạnh các bài học thành công của ASEAN là nguồn kinh nghiệm quý báu về phát huy tinh thần cộng đồng và bản sắc thống nhất trong đa dạng. Các nước ghi nhận các tiến triển trong hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và ASEAN, đặc biệt việc thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2011 và triển khai hiệu quả Kế hoạch Hành động Hợp tác giai đoạn 2016-2020 với tỷ lệ đạt trên 90%, hoan nghênh việc hai bên xây dựng Kế hoạch Hành động mới cho 5 năm tới.

Đại diện các nước ASEAN tại Liên Hợp Quốc.

Phát biểu đại diện quốc gia, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định tầm quan trọng và sự cần thiết tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc với các tổ chức khu vực, trong đó có ASEAN. Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh ASEAN là đối tác năng động và tin cậy của Liên Hợp Quốc, chia sẻ thành công của ASEAN, trong đó có sự hình thành Cộng đồng ASEAN năm 2015, là minh chứng mạnh mẽ cho tinh thần đoàn kết cùng phấn đấu vì các mục tiêu chung.

Đại sứ cũng đề cao vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt nhằm mục tiêu tăng cường hợp tác với các đối tác bên ngoài, tạo dựng môi trường thuận lợi cho các bên liên quan điều hòa khác biệt, tăng cường hiểu biết, tin tưởng, và đối thoại trên những vấn đề cùng quan tâm, qua đó thúc đẩy văn hóa hòa bình, góp phần ngăn ngừa các nguy cơ xung đột.

Về hợp tác ASEAN-Liên Hợp Quốc, Đại sứ khẳng định Việt Nam, trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên Không Thường trực Hội đồng Bảo an, sẽ nỗ lực tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa hai tổ chức, tập trung các lĩnh vực ưu tiên như hòa bình giải quyết tranh chấp, ngoại giao phòng ngừa, giải trừ quân bị, gìn giữ hòa bình, chống khủng bố, hợp tác biển, an ninh hàng hải.

Trên cơ sở đó, Đại sứ giới thiệu về các đề xuất hợp tác giữa ASEAN và Liên Hợp Quốc mà Việt Nam thúc đẩy trong năm 2020 như nâng cao chất lượng và hiệu quả tham gia của các nước ASEAN trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; thúc đẩy vai trò, đóng góp của phụ nữ ASEAN trong lĩnh vực hòa bình, an ninh; và triển khai hiệu quả lộ trình gắn kết, tương hỗ giữa các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc và Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, theo đó Việt Nam đề xuất tổ chức đối thoại cấp cao ASEAN-Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN-Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tháng 10/2020./.