Hezbollah giao tranh với quân đội Israel ở miền Nam Lebanon

Hezbollah cho biết đã phục kích binh sĩ Israel tiến vào thị trấn biên giới Taybeh và phá hủy một xe tăng hôm 19/3. Lực lượng này cũng tuyên bố đẩy lùi một nỗ lực tiến công của Israel tại thị trấn Khiam một ngày trước đó.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon đưa tin về một đêm bạo lực ở Khiam và Taybeh, cho biết các thị trấn này đã bị nhắm mục tiêu bởi nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội kéo dài đến rạng sáng.

Khói bốc lên nghi ngút sau các cuộc tấn công được cho vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, sau sự leo thang căng thẳng giữa Hezbollah và Israel. (Ảnh: REUTERS)

Một nguồn tin quân sự ở miền Nam Lebanon cho biết, Israel tiến quân chậm, chỉ vài km mỗi ngày, dành thời gian để san phẳng những gì không bị phá hủy bởi các cuộc không kích và pháo kích trước đó, trong khi tiếp tục giao tranh với nhóm nhỏ các tay súng Hezbollah.

Israel đã bắt đầu chiến dịch trên bộ tại miền Nam Lebanon từ ngày 16/3, cảnh báo cư dân Lebanon không những sơ tán đến phía Bắc sông Litani, mà còn phải tiếp tục sơ tán qua sông Zahrani. Israel tuyên bố sẽ tạo ra một vùng đệm ở Lebanon để bảo vệ cư dân phía Bắc nước này.

Lebanon bị cuốn vào cuộc xung đột Trung Đông vào ngày 2/3, khi Hezbollah tấn công Israel để trả thù cho vụ ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Israel đã đáp trả bằng các cuộc tấn công dữ dội vào Lebanon, khiến ít nhất 968 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di dời.

Israel tấn công các mục tiêu Hezbollah tại Lebanon, ít nhất 4 người thiệt mạng VOV.VN - Israel hôm nay (15/3) tiếp tục tấn công các mục tiêu của Hezbollah trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel đã bác bỏ thông tin về việc nước này có thể sớm tổ chức đàm phán trực tiếp với Lebanon.