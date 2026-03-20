中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hezbollah giao tranh với quân đội Israel ở miền Nam Lebanon

Thứ Sáu, 06:22, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Hezbollah ngày 19/3 tuyên bố đang giao tranh với quân đội Israel ở miền Nam Lebanon. Trong khi một nguồn tin địa phương cho biết, quân đội Israel đang tiến từ từ và phá hủy có hệ thống các thị trấn biên giới tại miền Nam Lebanon.

Hezbollah cho biết đã phục kích binh sĩ Israel tiến vào thị trấn biên giới Taybeh và phá hủy một xe tăng hôm 19/3. Lực lượng này cũng tuyên bố đẩy lùi một nỗ lực tiến công của Israel tại thị trấn Khiam một ngày trước đó.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon đưa tin về một đêm bạo lực ở Khiam và Taybeh, cho biết các thị trấn này đã bị nhắm mục tiêu bởi nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội kéo dài đến rạng sáng.

Khói bốc lên nghi ngút sau các cuộc tấn công được cho vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, sau sự leo thang căng thẳng giữa Hezbollah và Israel. (Ảnh: REUTERS)

Một nguồn tin quân sự ở miền Nam Lebanon cho biết, Israel tiến quân chậm, chỉ vài km mỗi ngày, dành thời gian để san phẳng những gì không bị phá hủy bởi các cuộc không kích và pháo kích trước đó, trong khi tiếp tục giao tranh với nhóm nhỏ các tay súng Hezbollah.

Israel đã bắt đầu chiến dịch trên bộ tại miền Nam Lebanon từ ngày 16/3, cảnh báo cư dân Lebanon không những sơ tán đến phía Bắc sông Litani, mà còn phải tiếp tục sơ tán qua sông Zahrani. Israel tuyên bố sẽ tạo ra một vùng đệm ở Lebanon để bảo vệ cư dân phía Bắc nước này.

Lebanon bị cuốn vào cuộc xung đột Trung Đông vào ngày 2/3, khi Hezbollah tấn công Israel để trả thù cho vụ ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Israel đã đáp trả bằng các cuộc tấn công dữ dội vào Lebanon, khiến ít nhất 968 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di dời.

Hezbollah tuyên bố chiến đấu lâu dài với Israel

VOV.VN - Thủ lĩnh Hezbollah, ông Naim Qassem hôm qua (13/3) tuyên bố, lực lượng này đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu lâu dài với Israel, trong bối cảnh Israel tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công tại Lebanon.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Hezbollah Hezbollah giao tranh với quân đội Israel miền Nam Lebanon xung đột Trung Đông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Israel cảnh báo Lebanon sẽ phải trả giá do các hoạt động của Hezbollah

Cảnh hoang tàn tại Israel sau loạt tập kích tên lửa mới nhất của Hezbollah

Iran và Hezbollah phối hợp tấn công Israel

Xung đột Israel - Hezbollah tiếp tục leo thang mạnh

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ