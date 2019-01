Hình ảnh chuyến thăm Trung Quốc bất ngờ của ông Kim Jong-un

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết Kim Jong-un thăm Bắc Kinh theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 7/1 đến 10/1. Ảnh ông Kim Jong-un và Phu nhân chuẩn bị lên đường, rời Bình Nhưỡng để tới Bắc Kinh. Ảnh: Reuters. Đây sẽ là chuyến thăm dài nhất của ông Kim. Ngoài phu nhân Ri Sol-ju, các quan chức đi cùng Kim Jong-un là Kim Yong-chol, người đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, Ngoại trưởng Ri Yong-ho và Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang-chol. Ảnh: Reuters. Theo hãng thông tấn Yonhap, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng Phu nhân và đoàn quan chức cấp cao Triều Tiên tới Bắc Kinh bằng tàu hỏa. Đoàn tàu gồm 20-25 toa với phần lớn cửa sổ các toa đều bị đóng kín và được kéo bởi hai đầu máy. Ảnh: AP. Cảnh sát và lực lượng bán quân sự Trung Quốc được bố trí sẵn để đảm bảo an ninh nơi đoàn xe chở lãnh đạo Triều Tiên đi qua. Ảnh: AFP/Getty. Ảnh: AP. An ninh ở Bắc Kinh được thắt chặt tối đa để đón tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên. Ảnh: AFP/Getty. Cảnh sát trước đó phong tỏa một con phố bằng rào sắt nhiều giờ khi đoàn tàu chở Kim Jong-un đi qua biên giới vào phía bắc Trung Quốc. Ảnh: EPA. Phái đoàn Triều Tiên rời nhà ga và hướng về nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: AP. Đội mô tô dẫn đường hùng hậu. Ảnh: EPA. Chuyến thăm Bắc Kinh lần thứ tư của lãnh đạo Triều Tiên diễn ra khi công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai đang được tiến hành. Ảnh: EPA. Giới quan sát cho rằng Kim Jong-un sẽ bàn chiến lược với ông Tập trước cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters. Ông Kim Jong-un từng thăm Trung Quốc ba lần trong năm 2018, trước và sau khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: AFP/Getty. Trung Quốc là đối tác ngoại giao và thương mại quan trọng nhất của Triều Tiên, dù Bắc Kinh từng nhiều lần tỏ ý không bằng lòng với chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trung Quốc cũng có vai trò trong cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Kim Jong-un khi cho lãnh đạo Triều Tiên mượn chuyên cơ bay đến Singapore. Ảnh: AP./. 53a25a135a7401877e7262b2223fcb0a/5c381b73/2019_01_09/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/Kim_Jong_Uns_convoy_arrives_in_Beijing_for_summit.mp4

