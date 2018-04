Hình ảnh kiệt quệ và tang thương đau xé lòng ở Syria 7 năm xung đột

Ông Mohammad Mohiedine Anis, 70 tuổi, thẫn thờ nhìn quanh căn phòng đổ nát vì bị trúng bom. Em Omran Daqneesh, 5 tuổi, ngồi trong xe cứu thương sau khi được các nhân viên cứu hộ tìm thấy trong đống đổ nát của một tòa nhà sau trận không kích, ngày 17/8/2016. Khói đen bốc lên nghi ngút từ những chiếc xe ô tô bị bốc cháy trong vụ nổ kép tại thủ đô Damascus ngày 10/5/2012. Ảnh do hãng thông tấn SANA của Syria cung cấp. Hàng trăm người dân lũ lượt xếp hàng chờ được phân phát thực phẩm tại Damascus. Ảnh do cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc cung cấp ngày 31/1/2014. Những người dân Syria đang đi dọc theo con đường ngổn ngang gạch và đá tại thành phố Deir Ezzor, đông bắc Syria, tháng 4/2016. Một người cha có hai con nhỏ bị thương trong vụ đánh bom tại thành phố Aleppo ngồi khóc trong tuyệt vọng, ngày 31/10/2012. Người dân Syria trèo qua hàng rào dây thép gai ở khu vực biên giới để cố gắng vào tỉnh Sanliurfa của Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14/6/2015. Người thân khóc thương trong tang lễ của 1 cô gái trẻ bị chết trong vụ đánh bom liều chết do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện, tại thị trấn Tal Tamr, ngày 13/12/2015. Các tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ Syria đang cứu một em bé bị vùi lấp dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy sau khi xảy ra một cuộc không kích tại khu vực do phiến quân al-Kalasa kiểm soát ở thành phố Aleppo, phía bắc Syria, ngày 29/4/2016. Một bé trai bị thương nghiêm trọng đang được lực lượng cứu hộ giúp đỡ, sau vụ đánh bom tại khu phố Bab al-Nairab ở thành phố Aleppo, Syria, ngày 24/11/2016. Tay súng của phe đối lập bắn đạn pháo trong cuộc đụng độ với quân đội chính phủ tại tỉnh Idlip, Syria, ngày 11/1/2018. Người cha đau buồn ôm thi thể đứa con trai bị trúng đạn gần bệnh viện Dar El Shifa ở Aleppo ngày 3/10/2012. Các tay súng của Quân đội Tự do Syria đối lập ném bom xăng vào cứ điểm của lực lượng chính phủ tại huyện Saif Al Dawle ở Aleppo, ngày 3/10/2012. Khói bốc lên sau cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Kobani, Syria, ngày 12/10/2014. Đám tang của một tay súng thuộc lực lượng Hezbollah ở Syria. Các nhân viên cứu hộ đang kiểm tra đống đổ nát của các tòa nhà sau khi xảy ra một số vụ không kích tại Douma, Đông Ghouta, ngày 22/2/2018. Em bé sơ sinh này bị thương hai lần trong các vụ đánh bom tại Douma, Đông Ghouta, ngày 20/12/2017. Y tá đang chăm sóc một em bé bị thương tại Douma, Syria, ngày 26/10/2017. Người mẹ khóc than bên thi thể đứa con tại Saqba, Đông Ghouta, ngày 8/1/2018. Những người tị nạn Syria đang đứng chờ giới chức Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa khẩu ở khu vực biện giới giữa hai nước tại tỉnh Sanliurfa ngày 10/6/2015. Các tay súng của Quân đội Tự do Syria đối lập đang cứu một người dân bị bắn vào lưng và bụng, ngày 20/10/2012. Một người dân Syria thu hoạch rau quả trồng tại hố bom ở Baedeen. Các bé gái Syria đeo cặp đi qua các tòa nhà bị phá hủy để đến trường, tại khu phố al-Shaar, tỉnh Aleppo, ngày 7/3/2015.

Ông Mohammad Mohiedine Anis, 70 tuổi, thẫn thờ nhìn quanh căn phòng đổ nát vì bị trúng bom. Em Omran Daqneesh, 5 tuổi, ngồi trong xe cứu thương sau khi được các nhân viên cứu hộ tìm thấy trong đống đổ nát của một tòa nhà sau trận không kích, ngày 17/8/2016. Khói đen bốc lên nghi ngút từ những chiếc xe ô tô bị bốc cháy trong vụ nổ kép tại thủ đô Damascus ngày 10/5/2012. Ảnh do hãng thông tấn SANA của Syria cung cấp. Hàng trăm người dân lũ lượt xếp hàng chờ được phân phát thực phẩm tại Damascus. Ảnh do cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc cung cấp ngày 31/1/2014. Những người dân Syria đang đi dọc theo con đường ngổn ngang gạch và đá tại thành phố Deir Ezzor, đông bắc Syria, tháng 4/2016. Một người cha có hai con nhỏ bị thương trong vụ đánh bom tại thành phố Aleppo ngồi khóc trong tuyệt vọng, ngày 31/10/2012. Người dân Syria trèo qua hàng rào dây thép gai ở khu vực biên giới để cố gắng vào tỉnh Sanliurfa của Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14/6/2015. Người thân khóc thương trong tang lễ của 1 cô gái trẻ bị chết trong vụ đánh bom liều chết do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện, tại thị trấn Tal Tamr, ngày 13/12/2015. Các tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ Syria đang cứu một em bé bị vùi lấp dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy sau khi xảy ra một cuộc không kích tại khu vực do phiến quân al-Kalasa kiểm soát ở thành phố Aleppo, phía bắc Syria, ngày 29/4/2016. Một bé trai bị thương nghiêm trọng đang được lực lượng cứu hộ giúp đỡ, sau vụ đánh bom tại khu phố Bab al-Nairab ở thành phố Aleppo, Syria, ngày 24/11/2016. Tay súng của phe đối lập bắn đạn pháo trong cuộc đụng độ với quân đội chính phủ tại tỉnh Idlip, Syria, ngày 11/1/2018. Người cha đau buồn ôm thi thể đứa con trai bị trúng đạn gần bệnh viện Dar El Shifa ở Aleppo ngày 3/10/2012. Các tay súng của Quân đội Tự do Syria đối lập ném bom xăng vào cứ điểm của lực lượng chính phủ tại huyện Saif Al Dawle ở Aleppo, ngày 3/10/2012. Khói bốc lên sau cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Kobani, Syria, ngày 12/10/2014. Đám tang của một tay súng thuộc lực lượng Hezbollah ở Syria. Các nhân viên cứu hộ đang kiểm tra đống đổ nát của các tòa nhà sau khi xảy ra một số vụ không kích tại Douma, Đông Ghouta, ngày 22/2/2018. Em bé sơ sinh này bị thương hai lần trong các vụ đánh bom tại Douma, Đông Ghouta, ngày 20/12/2017. Y tá đang chăm sóc một em bé bị thương tại Douma, Syria, ngày 26/10/2017. Người mẹ khóc than bên thi thể đứa con tại Saqba, Đông Ghouta, ngày 8/1/2018. Những người tị nạn Syria đang đứng chờ giới chức Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa khẩu ở khu vực biện giới giữa hai nước tại tỉnh Sanliurfa ngày 10/6/2015. Các tay súng của Quân đội Tự do Syria đối lập đang cứu một người dân bị bắn vào lưng và bụng, ngày 20/10/2012. Một người dân Syria thu hoạch rau quả trồng tại hố bom ở Baedeen. Các bé gái Syria đeo cặp đi qua các tòa nhà bị phá hủy để đến trường, tại khu phố al-Shaar, tỉnh Aleppo, ngày 7/3/2015.