Hồ Bắc (Trung Quốc) “truy tìm” người mua thuốc ho, sốt từ ngày 20/1

Trong một động thái nhằm tìm ra tất cả những người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19, tỉnh Hồ Bắc đang mở một chiến dịch ra soát toàn diện, nhằm "truy tìm" những trường hợp mua các loại thuốc hạ sốt, giảm ho... kể từ ngày 20/1 đến nay trên địa bàn toàn tỉnh.

Lực lượng chức năng đến nhà đo nhiệt độ cư dân tại Vũ Hán. Ảnh: Nhật báo Trường Giang.

Thông báo vừa đưa ra hôm qua (17/2) của Ban chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hồ Bắc nhấn mạnh, do tình hình phòng chống dịch đang trong giai đoạn then chốt "cam go nhất", tỉnh này sẽ tăng cường công tác rà soát, sàng lọc những bệnh nhân sốt, nhằm cắt đứt nguồn lây nhiễm và chặn đứng con đường lây lan của dịch bệnh.

Theo đó, tất cả các lực lượng và đơn vị tại cơ sở sẽ đến từng nhà, tìm từng người, nắm bắt tình hình và số lượng bệnh nhân sốt của từng thôn xóm, khu dân cư, sau đó tổng hợp thông tin hàng ngày gửi về Ban chỉ huy phòng chống dịch trực thuộc. Mỗi người dân phải có trách nhiệm báo ngay cho các đơn vị nơi cư trú khi có các triệu chứng ho, sốt.

Thông báo cũng yêu cầu tiến hành "rà soát toàn diện" những người sốt đến điều trị tại các cơ sở y tế và mua các loại thuốc hạ sốt, giảm ho tại các cửa hàng thuốc và đặt mua trên mạng từ ngày 20/1 đến nay, nắm bắt mọi thông tin liên quan của những trường hợp này để kịp thời kiểm tra, cách ly và chữa trị nếu cần thiết.

Các bệnh viện và cơ sở y tế phải thực hiện nghiêm chế độ đăng ký khám bệnh bằng tên thật và tổng hợp thông tin bệnh nhân sốt báo cáo mỗi ngày. Trong khi đó, các hiệu thuốc phải kiểm tra, đăng ký thông tin của khách hàng mua các loại thuốc ho, sốt. Khách hàng hoặc người mua hộ phải xuất trình chứng minh thư hoặc thẻ bảo hiểm y tế của người bệnh và đăng ký thông tin. Việc mua qua mạng cũng phải đăng ký bằng tên thật. Tất cả các thông tin liên quan phải báo cáo hàng ngày.

Những cơ quan đơn vị làm không tốt nhiệm vụ rà soát sẽ bị xử lý nghiêm, trong khi các cá nhân không hợp tác hoặc báo cáo thông tin ốm sốt không đúng sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đường dây nóng và ứng dụng trên mạng cũng được thiết lập để người dân tố giác các hành vi không thông báo bệnh nhân sốt hoặc không làm tốt công tác phòng chống dịch.

Nhân viên rà soát kiểm tra đồng hồ điện của các hộ gia đình. Ảnh: Nhật báo Trường Giang.

Cùng lúc đó, thành phố Vũ Hán cũng đang tiến hành một đợt rà soát trên diện rộng và chi tiết trong 3 ngày kể từ ngày 17/2, với tôn chỉ "không để lọt 1 hộ, không để sót 1 người", trong khi người dân phải chịu sự quản lý đi lại nghiêm ngặt. Mục tiêu của đợt rà soát này là để đảm bảo tất cả các bệnh nhân Covid-19 phải được chữa trị, toàn bộ các ca nghi nhiễm phải được xét nghiệm, mọi người bệnh sốt phải được kiểm tra và tất cả người tiếp xúc gần phải được cách ly.

Người dân các khu dân cư ngày hai lần phải thông báo thân nhiệt vào các khung giờ nhất định mỗi buổi sáng, tối. Đối tượng đặc biệt sẽ được đo thân nhiệt tại nhà. Các nhân viên rà soát sẽ đến từng nhà, kiểm tra từng đồng hồ điện, đếm từng hộ còn sáng đèn, nhắn tin, gọi điện để xác nhận những hộ có người, kết hợp sàng lọc qua nội dung trao đổi giữa hệ thống người máy và cư dân, nhằm tìm ra tất cả những người có khả năng mang mầm bệnh./.