Hồ sơ y tế của 500.000 người ở Anh bị rò rỉ và rao bán tại Trung Quốc

Dù các thông tin định danh trực tiếp trong Ngân hàng sinh học Anh này như tên tuổi hay địa chỉ không xuất hiện, nguy cơ xác định danh tính vẫn hiện hữu thông qua các dữ liệu về giới tính, lối sống và mẫu sinh học.

Theo Bộ trưởng Công nghệ Anh Ian Murray, số dữ liệu này ban đầu được 3 tổ chức nghiên cứu tại Trung Quốc tải xuống một cách hợp pháp trước khi bị lạm dụng và rao bán. Ngay sau khi phát hiện, quyền truy cập của các tổ chức này đã bị thu hồi và phía Trung Quốc cũng đã phối hợp để gỡ bỏ thông tin. Tuy nhiên, sự cố này đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội về quy trình quản lý dữ liệu lỏng lẻo của cơ quan chức năng.

Ông Phil Booth, điều phối viên của tổ chức Med Confidential, nhận định đây là kết quả của một quy trình "thiếu sót nghiêm trọng" kéo dài nhiều năm. Ông nhấn mạnh rằng những dữ liệu nhạy cảm này lẽ ra không bao giờ được phép tải xuống dưới dạng tệp tin rời. Thay vào đó, chúng phải được lưu trữ trong môi trường dữ liệu được kiểm soát tuyệt đối và không thể bị sao chép hay lấy ra.

Vụ việc càng trở nên đáng lo ngại hơn khi Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting vừa ký một chỉ thị cho phép các đơn vị nghiên cứu thương mại tiếp cận cả lịch sử hồ sơ bệnh lý tại các phòng khám đa khoa, thay vì chỉ có dữ liệu tại bệnh viện như trước đây.

Dự án Ngân hàng sinh học Anh (U.K. Biobank) hiện đã tạm thời đóng cửa nền tảng nghiên cứu để thắt chặt an ninh, đồng thời gửi lời xin lỗi đến các tình nguyện viên - những người đã tin tưởng đóng góp dữ liệu để phục vụ các nghiên cứu về ung thư và mất trí nhớ từ năm 2006 đến nay.