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Những vũ khí tình báo "đội lốt" vật dụng thông thường trong Thế chiến II

Chủ Nhật, 06:31, 05/07/2026
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VOV.VN - Đằng sau vẻ ngoài của những vật dụng quen thuộc như hộp diêm, bút chì… là các thiết bị gián điệp được ngụy trang tinh vi phục vụ hoạt động tình báo trong Thế chiến II. Những phát minh độc đáo này phản ánh sự sáng tạo của các cơ quan tình báo trong cuộc chiến bí mật khốc liệt bậc nhất thế kỷ XX.

Thế chiến II chứng kiến sự ra đời của hàng loạt thiết bị gián điệp có thiết kế hết sức độc đáo. Trong bối cảnh công nghệ hiện đại như camera siêu nhỏ, thiết bị định vị GPS hay các hệ thống nghe lén tiên tiến chưa xuất hiện, các cơ quan tình báo buộc phải ngụy trang công cụ hoạt động dưới hình dạng những vật dụng đời thường nhằm tránh sự chú ý.

Nhiều thiết bị trông không khác gì đồ dùng sinh hoạt thông thường, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch tình báo phía sau phòng tuyến đối phương.

nhung vu khi tinh bao doi lot vat dung thong thuong trong the chien ii hinh anh 1
Ảnh: Shantanu Kumar, Unsplash

Máy ảnh siêu nhỏ ngụy trang trong hộp diêm

Theo Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), hãng Eastman Kodak đã phát triển một mẫu máy ảnh cỡ nhỏ có hình dạng như hộp diêm dành cho Văn phòng Dịch vụ Chiến lược (OSS) - cơ quan tiền thân của CIA. Thiết bị sử dụng phim 16 mm và được các lực lượng tình báo hoạt động tại vùng lãnh thổ do phát xít Đức kiểm soát sử dụng để chụp ảnh mục tiêu quân sự, ghi lại thông tin tình báo và tài liệu tuyên truyền.

Bảo tàng Khoa học Anh cho hay, mẫu máy ảnh này được thiết kế riêng cho các chiến dịch bí mật của OSS tại châu Âu. Nhờ được ngụy trang dưới hình dạng một hộp diêm thông thường, thiết bị có thể qua mắt đối phương trong khi vẫn bí mật thu thập thông tin.

Máy phát vô tuyến giấu trong xe đẩy trẻ em

Một trong những thiết bị ngụy trang đặc biệt nhất thời kỳ này là máy phát vô tuyến được giấu bên trong xe đẩy trẻ em. Các máy phát vô tuyến cỡ lớn thường được cất trong vali, song trong một số chiến dịch đặc biệt, chúng còn được giấu trong xe đẩy trẻ em để tránh sự nghi ngờ.

nhung vu khi tinh bao doi lot vat dung thong thuong trong the chien ii hinh anh 2
Máy phát vô tuyến giấu trong xe đẩy trẻ em. Ảnh minh họa: Henrik Lagercrantz, Unsplash

Các điệp viên của quân Đồng minh và lực lượng tình báo tại châu Âu sử dụng những thiết bị này để truyền các bức điện mật về sở chỉ huy. Việc ngụy trang trạm phát sóng trong một vật dụng quen thuộc giúp các điệp viên có thể di chuyển giữa khu dân cư mà ít gây chú ý.

Thuốc lá tẩm chất gây mê hoặc chất hướng thần

Thuốc lá là vật dụng phổ biến trong những năm 1940 và cũng được các cơ quan tình báo tận dụng cho nhiều mục đích bí mật. Viện Lịch sử Khoa học cho biết, OSS từng nghiên cứu các loại "thuốc nói thật" phục vụ hoạt động thẩm vấn tù nhân. Một trong những phương pháp được thử nghiệm là sử dụng chất chiết xuất từ cần sa, ký hiệu TD, đưa vào thuốc lá.

Năm 1943, đặc vụ OSS George H. White được cho là đã sử dụng loại thuốc lá này đối với August "Little Augie" Del Gracio - một đối tượng “xã hội đen” ở New York - trong một chiến dịch thử nghiệm nhằm đánh giá tác dụng của loại chất này.

Hộp đựng thuốc lá chứa chất nổ

Ngoài mục đích ngụy trang, một số vật dụng cá nhân còn được biến thành vũ khí. Theo Wargaming, trong số các bộ dụng cụ của điệp viên thời Thế chiến II có cả hộp đựng thuốc lá gài thuốc nổ. Khi nắp hộp được mở, cơ cấu kích hoạt sẽ khiến thiết bị phát nổ. Nhờ vẻ ngoài giống hệt một chiếc hộp thuốc lá thông thường, thiết bị này có thể được sử dụng trong các hoạt động phá hoại hoặc ám sát bí mật.

Dao găm ngụy trang thành bút chì

Một thiết kế độc đáo khác là dao găm ngụy trang dưới hình dạng bút chì. Theo SpyScape, Cơ quan Tình báo Anh (MI9) đã phát triển loại vũ khí này để trang bị cho các điệp viên thuộc OSS của Mỹ và Cơ quan Hành động Đặc biệt Anh (SOE). Chiếc "bút chì" vẫn có thể sử dụng để viết ở một đầu, nhưng phần thân được khoét rỗng để giấu một lưỡi dao nhỏ, còn đầu nhọn được che bằng nắp bảo vệ.

Theo Suzanne Nelson Books, đây là loại vũ khí tự vệ gọn nhẹ, được thiết kế cho các điệp viên hoạt động bí mật khi cần chiến đấu ở cự ly gần mà vẫn giữ được vẻ ngoài hoàn toàn vô hại.

Các thiết bị ngụy trang nói trên phản ánh sự sáng tạo của các cơ quan tình báo trong Thế chiến II. Ở thời điểm đó, họ đã biến mọi vật dụng đời thường thành công cụ phục vụ hoạt động thu thập thông tin, phá hoại hoặc tự vệ trong khi thực hiện các nhiệm vụ bí mật.  

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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