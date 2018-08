Những vụ tấn công nhằm vào lãnh đạo thế giới mà camera ghi lại được

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 4/8 đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công khi ông đang có bài phát biểu tại Caracas. Ảnh: NY Daily Sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường, các vệ sĩ và nhân viên an ninh đã nhanh chóng lao về phía Tổng thống Maduro và bung tấm chắn để bảo vệ ông. Ảnh: AP d8642bd099f32c3d4395fd57df4c6186/5b6a84bf/2018_08_06/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/VenezuelaAm_sat_hut_tong_thong_Maduro.mp4 Tháng 6/2018, một quả lựu đạn đã phát nổ gần Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa khi ông vừa kết thúc bài phát biểu trước đám đông ở Bulawayo. Tổng thống Mnangagwa không hề hấn gì nhưng 2 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và 2 Phó Tổng thống đã bị thương sau vụ nổ này. Ảnh: Indian Express b0bed53ba8c8268b8391961fb3642cfc/5b6a84bf/2018_08_06/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/ZimbabweAm_sat_hut_Tong_thong.mp4 Tháng 3/2016, một người đàn ông đã tìm cách lao lên sân khấu nơi ông Donald Trump đang phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử tại Ohio. Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã kịp thời can thiệp. Ảnh: ABC News a5df163072e95822b34e9b9c6f187793/5b6a84bf/2018_08_06/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/TrumpOhio.mp4 Tháng 4/2015, trong buổi họp báo ở Frankfurt, Đức, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi trở thành mục tiêu tấn công của một phụ nữ khi người này nhảy lên bàn nơi ông Mario đang phát biểu và ném giấy vào người ông. Ảnh: Irish Times 28b5290ce63b8af1fcd3593cef65dae6/5b6a84bf/2018_08_06/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/Mario_Draghi_Attacked_by_Protester_at_ECB_Press_Conference.mp4 Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng gặp một tình huống tấn công tương tự vào tháng 4/2013 khi ông đang có chuyến thăm tới Hannover, Đức. Ảnh: Getty 9893effd3166bc64ac06b0abf5455ff2/5b6a84bf/2018_08_06/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/PutinHannover.mp4 Tháng 1/2013, chính trị gia Ahmed Dogan của Bulgaria đã bị một tay súng lao lên sân khấu và chĩa súng vào đầu khi ông đang phát biểu trước đám đông. Ông Dogan phản xạ nhanh chóng trước khi vệ sĩ lao tới trợ giúp. Ảnh: KT b1d67aa3d9231cb519b28f157b307b52/5b6a84bf/2018_08_06/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/Chinh_tri_gia_Bulgaria.mp4 tháng 6/2011, Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy đã bị một người đàn ông tấn công khi ông đang đi bộ để bắt tay người dân tại phía nam Pháp. Ảnh: Daily Mail f95f4013ae494195e2d96a8d4ce376a3/5b6a84bf/2018_08_06/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/Sarkozy_bi_tan_cong.mp4 Tháng 12/2009, Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã bị đối tượng đứng lẫn trong đám đông ném một vật lạ vào mặt. Ông Berlusconi đã bị vỡ mũi và bị thương ở răng sau vụ tấn công bất ngờ này. Ảnh: Times of Malta b1d1d14bf96d51d4ec0f7c3e5a284d6a/5b6a84bf/2018_08_06/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/Berlusconi_Attack.mp4 Cuối năm 2008, Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm George W. Bush từng bị nhà báo Iraq Muntadhar al-Zaidi ném giày vào người trong cuộc họp báo với Thủ tướng Iraq. Ảnh: Indian Express 955ceb4e600f0d93f40e5006ac2679f5/5b6a84bf/2018_08_06/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/Bush_bi_tan_cong_o_Iraq.mp4 Hiện chưa rõ đây có phải là một vụ tấn công chính trị hay không, nhưng thangs 8/2008, Tổng thống Georgia Mikheil Saakashvili (thứ 2 bên trái) từng cáo buộc một máy bay Nga đe dọa khiến ông phải bỏ chạy tìm nơi trú ẩn trong chuyến đi tới Gori. Ảnh: ABC./. 6dba323f5f81fcdf3c3202950fb93bfc/5b6a84bf/2018_08_06/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/Sakashvili_covered_by_bodyguards.mp4

