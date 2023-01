Hội đồng Bảo an họp khẩn sau chuyến thăm đền thờ Al-Aqsa của quan chức Israel

Các nguồn tin ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể triệu tập một cuộc họp công khai theo đề nghị của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Trung Quốc trong ngày 5/1, sau chuyến thăm của Bộ trưởng An ninh Israel Itamar Ben-Gvir tới khu đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa mà Israel gọi là Núi đền. Bởi nếu không giải quyết ổn thỏa, vụ việc có thể châm ngòi cho xung đột mới.

Đền thờ Al Aqsa. Ảnh: Reuters

Khu đền Al Aqsa nằm ở Đông Jerusalem, vùng lãnh thổ Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 và sáp nhập sau đó. Đây là khu thánh địa linh thiêng đối với cả người Hồi giáo và người Do thái song lại là tâm điểm của nhiều làn sóng bạo lực giữa người Do thái tại Israel và người Hồi giáo. Theo quy ước lâu nay, người Do Thái chỉ được phép thăm khu đền nhưng không được cầu nguyện tại đó. Do đó, việc ông Ben Gvir đến khu vực hợp này được cho là có thể châm ngòi cho các xuộc xung đột mới.

Phía Palestine đã ngay lập tức lên án hành động của giới chức Israel. Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh cho rằng động thái trên của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel là mưu đồ của Israel nhằm biến đền Al Aqsa thành ngôi đền của người Do Thái. Trong khi, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố ông đã giao nhiệm vụ cho phái đoàn Palestin tại Liên hợp quốc tìm kiếm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an lên án việc các quan chức Israel và những tín đồ Do Thái cực đoan đến khu đền thờ Hồi giáo Al Aqsa.

Trong một tuyên bố trước báo giới, cố vấn chính trị của Ngoại trưởng Palestine Ahmed Al Deek nêu rõ: “Chúng tôi lên án hành động khiêu khích này và chúng tôi quy trách nhiệm trực tiếp cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Việc ông Ben Gvir tới khu vực đền thờ lcó nguy cơ dẫn đến làn sóng bạo lực tại khu vực này và khiến tình hình khó kiểm soát. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế và đặc biệt là chính quyền Mỹ phải hành động ngay lập tức và dừng các hoạt động của chính phủ như thế này của Israel”.

Dư luận trong và ngoài khu vực cũng đã ngay lập tức phản ứng mạnh về vụ việc này. Bộ Ngoại giao Jordan ngày 3/1 qua đã triệu Đại sứ Israel tới để bày tỏ phản đối. Trong khi Bộ Ngoại giao Ai Cập ra tuyên bố bày tỏ phản đối bất kỳ biện pháp đơn phương nào xâm phạm hiện trạng lịch sử và pháp lý ở Jerusalem. Tuyên bố nhấn mạnh những hành động như vậy có nguy cơ đe dọa sự ổn định và an ninh của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng cũng như tương lai của hòa bình khu vực. Trước đó, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất cũng bày tỏ phản đối việc quan chức Israel thăm khu đền này.

Về phía Mỹ, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Karine Jean-Pierre tại cuộc họp báo hôm qua nhấn mạnh, Mỹ kiên quyết giữ nguyên hiện trạng đối với các vùng đất linh thiêng ở Jerusalem, đồng thời kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu duy trì cam kết giữ nguyên hiện trạng các vùng đất linh thiêng này.

Chúng tôi kiên quyết giữ nguyên hiện trạng đối với các vùng đất linh thiêng ở Jerusalem. Bất cứ hành động đơn phương nào đe dọa hiện trạng đều không thể chấp nhận được và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì quan điểm này.

Trước làn sóng giận dữ của dư luận, Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 4/1 nay cho biết, Chính phủ nước này cam kết nghiêm chỉnh giữ nguyên hiện trạng tại khu phức hợp đền thờ Hồi giáo Al Aqsa./.