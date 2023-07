Hội nghị ASEAN+1: Đứng vững giữa dòng xoáy

Khẳng định thiện chí mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa với ASEAN và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ chế do ASEAN dẫn dắt để đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực giữa các thách thức là nhận định chung của các nước đối tác trong hàng loạt cuộc họp với ASEAN diễn ra sáng nay (13/7), trong khuôn khổ Hội nghị ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự cuộc họp.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự cuộc họp

Tại Hội nghị, các nước đối tác đều khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với ASEAN giữa những biến động trong khu vực, nhấn mạnh nguyện vọng chung và lợi ích chung để thúc đẩy và duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, thịnh vượng và dựa trên luật lệ được củng cố bởi các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và các nguyên tắc chính bao gồm tính trung tâm của ASEAN, tính bao trùm, cởi mở và minh bạch.

Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN - Trung Quốc.

Ngoại trưởng Australia Penny Woong nhấn mạnh: “Australia và ASEAN có những mối quan hệ kết nối là đối tác kinh tế, thương mại hay địa lý. Hợp tác với ASEAN là ưu tiên chính trong chính sách của chính phủ Australia. An ninh của ASEAN là an ninh của Australia và thành công của ASEAN là thành công của Australia. Australia sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của ASEAN đảm bảo hòa bình an ninh và ổn định trong khu vực”.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - New Zealand

Các nước đối tác cam kết duy trì ASEAN như một tâm điểm của tăng trưởng bằng cách xây dựng khả năng phục hồi khu vực trước những cú sốc trong tương lai và những thách thức mới nổi, thông qua tăng cường hợp tác các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, bao gồm hỗ trợ cho khu vực ổn định tài chính, kiến trúc y tế, an ninh lương thực, cũng như giảm thiểu các mối đe dọa của biến đổi khí hậu và những diễn biến địa chính trị tác động đến khu vực. Các đối tác cũng bày tỏ ủng hộ mục tiêu và nguyên tắc Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP).

Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar nhấn mạnh: "ASEAN nằm trong trụ cột quan trọng trong chính sách của Ấn Độ và tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Một ASEAN vững mạnh và đoàn kết đóng vai trò quan trọng là động lực thúc đẩy sự phát triển trong khu vực. Ấn Độ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN cũng như tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) là một nền tảng quan trọng hợp tác, giúp đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực. Là một đối tác chiến lược toàn diện, Ấn Độ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hơn nữa với ASEAN, bao gồm tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới đặc biệt tài chính, an ninh hàng hải, an ninh mạng…

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ tham dự cuộc họp ASEAN+Ấn Độ

Dự kiến Tuyên bố chung ASEAN với các đối tác sẽ được đưa ra sau các cuộc họp với những lĩnh vực hợp tác ưu tiên cụ thể.