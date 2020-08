Ngày 12/8, Nhóm Đại sứ các nước Châu Á - Thái Bình Dương tại Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để thảo luận về chương trình hoạt động và hợp tác của Nhóm trong năm 2020. Hội nghị có sự tham dự của Đại sứ 18 nước thành viên tại Tây Ban Nha và bà Ana Salomon, Tổng Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ, Đông Âu và Châu Á – Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha.



Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại sứ Afghanistan tại Tây Ban Nha – nước điều phối viên của Nhóm các nước Châu Á - Thái Bình Dương đề xuất chương trình hoạt động của Nhóm trong thời gian tới.

Hội nghị Nhóm các nước Châu Á – Thái Bình Dương tại Tây Ban Nha.

Bà Ana Salomon, Tổng Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong chính sách đối ngoại của Tây Ban Nha; chia sẻ một số định hướng về thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Tây Ban Nha và các nước Châu Á – Thái Bình Dương; bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tiếp tục phối hợp để ngăn chặn Covid-19 cũng như mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực khác.

Đại sứ Hoàng Xuân Hải phát biểu cảm ơn sự quan tâm của các nước cũng như của Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha, cho biết sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Tây Ban Nha với các nước Châu Á – Thái Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng.

Đại sứ nhấn mạnh trong bối cảnh các nước Châu Á – Thái Bình Dương và Tây Ban Nha đang cùng phải đối phó với những thách thức chưa từng có do dịch bệnh Covid-19 gây ra, các nước càng cần phải hợp tác chặt chẽ hơn để ngăn chặn thành công dịch bệnh. Đại sứ chia sẻ những kinh nghiệm và bài học thành công của Việt Nam trong việc chống dịch cũng như giảm thiểu những tác hại của dịch bệnh đối với đời sống, kinh tế, xã hội…

Đại sứ Hoàng Xuân Hải cũng cho biết mặc dù phải đối mặt với những khó khăn do Covid-19 gây ra, Việt Nam đang hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020. Trong bối cảnh dịch bệnh, Việt Nam vẫn chủ động, sáng tạo để hoàn thành chương trình nghị sự của Năm ASEAN 2020, thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng, duy trì hòa bình, an ninh khu vực và tích cực thúc đẩy đoàn kết, thống nhất nỗ lực chung của ASEAN ứng phó với đại dịch.

Đại sứ cũng thông báo về việc Việt Nam bắt đầu nhiệm kỳ thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giai đoạn 2020-2021, trong 7 tháng qua đã đưa ra nhiều sáng kiến thiết thực và cùng các nước trong Hội đồng Bảo an đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu chung của Liên hợp quốc, trong đó có việc duy trì hòa bình và an ninh trên toàn thế giới.

Đại sứ cũng nhấn mạnh đến sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam – Tây Ban Nha trong những năm qua, nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược; tin tưởng rằng với sự năng động của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và sự phục hồi mạnh mẽ của Tây Ban Nha, quan hợp tác nhiều mặt giữa Tây Ban Nha và các nước Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam sẽ lấy lại đà phát triển và mở rộng hơn nữa trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các Đại sứ và đại diện Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cũng đã thảo luận và thông qua chương trình nghị sự trong thời gian tới với nhiều hoạt động thiết thực và sáng tạo phù hợp với diễn biến tình hình mới hiện nay./.