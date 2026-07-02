Hơn 100 nước cử đại diện tới Iran dự Lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết, trong số các đại diện của hơn 100 nước tới dự lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei, có nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các quan chức cấp cao. Tuy nhiên, danh sách cụ thể các nước cử đại diện đến Iran, không được đề cập.

Lễ tang của cố Lãnh tụ Tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei dự kiến diễn ra từ ngày 4 - 9/7. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, truyền thông khu vực đưa tin Thủ tướng Pakistan Shebaz Sharif; Phó Chủ tịch Hội đồng Hội đồng An ninh Nga, Chủ tịch đảng Nước Nga thống nhất Dmitry Medvedev, cùng đại diện cấp cao nhiều nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ..., dự kiến đến Iran dự lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao Iran, thiệt mạng trong đòn không kích của liên quân Mỹ - Israel vào thủ đô Tehran hôm 28/2/2026, ngày đầu tiên xung đột bùng phát. Iran thông báo lễ tang Đại giáo chủ diễn ra từ ngày 4-9/7, với nhiều nghi thức và tại nhiều địa điểm khác nhau.