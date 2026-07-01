Iran công bố thời gian tổ chức lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei

Giới chức Iran dự kiến tổ chức lễ tang dành cho cố Lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei từ ngày 4-9/7 tại nhiều địa điểm ở Iran và Iraq, nhiều tháng sau khi ông thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Tehran hồi cuối tháng 2.

Một người đàn ông lái xe ba bánh chạy qua tấm biển có hình cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và con trai ông, tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, tại khu Dahiyeh, phía Nam thủ đô Beirut, Lebanon, ngày 15/6/2026. Ảnh: AP

Theo kế hoạch được công bố, lễ tang sẽ diễn ra trong nhiều ngày tại các thành phố Tehran, Qom và Mashhad của Iran, cùng Najaf và Karbala của Iraq. Phía Iraq đã xác nhận tang lễ Đại giáo chủ Ali Khamenei sẽ được tổ chức tại Najaf và Karbala - hai thánh địa linh thiêng của người Hồi giáo dòng Shiite ở phía Nam thủ đô Baghdad.

Theo lịch trình do hãng thông tấn bán chính thức Fars News Agency công bố, ngày 3/7 sẽ diễn ra lễ tưởng niệm với sự tham dự của lãnh đạo các nước và các quan chức cấp cao nước ngoài tại Tehran. Tiếp đó, các lễ viếng công khai sẽ được tổ chức trong hai ngày 4 và 5/7 tại khu phức hợp Imam Khomeini Mosalla ở thủ đô Tehran.

Lễ tang tại Tehran dự kiến diễn ra vào ngày 6/7, các nghi lễ tiếp theo sẽ được tổ chức tại Qom vào ngày 7/7, Najaf và Karbala vào ngày 8/7, và tại Mashhad vào ngày 9/7.

Mashhad được coi là trung tâm tinh thần của người Hồi giáo dòng Shiite tại Iran, đồng thời cũng là quê hương của Đại giáo chủ Ali Khamenei. Theo kế hoạch, ông sẽ được an táng tại Đền thờ Imam Reza - một trong những địa điểm linh thiêng nhất của Hồi giáo dòng Shiite và là điểm hành hương quan trọng của tín đồ Hồi giáo trên thế giới.