Hơn 250 triệu người lao động Ấn Độ tham gia đình công trên toàn quốc hôm nay

Hơn 250 triệu người lao động Ấn Độ - tương đương khoảng 1 phần 5 dân số nước này, dự kiến sẽ tham gia đình công trên toàn quốc trong ngày hôm nay (9/7), để phản đối việc tư nhân hóa các doanh nghiệp công, sự xói mòn quyền của người lao động và việc sử dụng ngày càng nhiều lao động theo hợp đồng. Cuộc đình công do một diễn đàn của 10 công đoàn trung ương phát động.

Một cuộc biểu tình tại thành phố Jaipur, bang Rajasthan hồi tháng 8/2024, nằm trong các hoạt động của Bharat Bandh (ANI)

Những người lao động tham gia đình công hôm nay đang làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên cả nước gồm các ngành ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ bưu chính và khai thác than. Cuộc đình công còn được gọi là Bharat Bandh, được phát động nhằm phản đối những gì mà các công đoàn mô tả là “chính sách ủng hộ doanh nghiệp và chống lại công nhân, nông dân và chống đất nước” của Chính phủ Ấn Độ.

Các lãnh đạo cuộc đình công tuyên bố tập trung vào bản Hiến chương 17 điểm mà các tổ chức công đoàn đã đệ trình lên Bộ trưởng Lao động Mansukh Mandaviya hồi năm ngoái. Theo các tổ chức công đoàn, Chính phủ Ấn Độ đã bỏ qua các yêu cầu của người lao động và không triệu tập hội nghị lao động thường niên trong 10 năm qua. Đây là một sự thiếu sót mà các tổ chức công đoàn khẳng định là sự thờ ơ đối với lực lượng lao động của đất nước. Diễn đàn tuyên bố rằng Chính phủ “tiếp tục đưa ra các quyết định trái với lợi ích của lực lượng lao động”. Họ gọi việc thực thi bốn bộ luật Lao động mới là một nỗ lực nhằm làm suy yếu quyền thương lượng tập thể, làm suy yếu hoạt động của công đoàn và mang lại lợi ích cho người sử dụng lao động dưới chiêu bài cải thiện “sự thuận lợi trong kinh doanh”.

Các tổ chức đại diện cho quyền lợi của người lao động còn cho rằng các chính sách kinh tế hiện hành của Chính phủ trung ương đang làm trầm trọng thêm tình trạng thất nghiệp, thúc đẩy lạm phát đối với các mặt hàng thiết yếu, làm giảm tiền lương và dẫn đến việc cắt giảm chi tiêu công cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi cơ bản. Diễn đàn của các tổ chức công đoàn cũng bày tỏ sự phản đối đối với việc tư nhân hóa các doanh nghiệp và khu vực dịch vụ công, cũng như việc sử dụng ngày càng nhiều lao động theo hợp đồng và lao động thời vụ.

Bharat Bandh dự kiến ​​sẽ làm gián đoạn một loạt dịch vụ và hoạt động kinh tế trên khắp Ấn Độ, bao gồm: dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm, hoạt động bưu chính, khai thác than và sản xuất công nghiệp, các dịch vụ giao thông công cộng do nhà nước điều hành, các văn phòng của chính phủ và các đơn vị khu vực công. Ngoài ra còn có các cuộc biểu tình do nông dân lãnh đạo ở các vùng nông thôn.