Hơn 70 người di cư mất tích sau vụ đắm tàu trên Địa Trung Hải

Thứ Hai, 15:33, 06/04/2026
VOV.VN - Ngày 5/4, một thảm kịch đã xảy ra trên biển Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Libya, khiến hơn 70 người di cư mất tích và được cho là đã thiệt mạng.

Theo báo cáo của các tổ chức phi chính phủ Mediterranea Saving Humans và Sea-Watch, vụ tai nạn xảy ra ở vùng biển quốc tế, khu vực gần bờ biển Libya, điểm nóng của các tuyến đường di cư không chính thức hướng về châu Âu.

Các lực lượng cứu hộ đã nỗ lực triển khai ngay sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, nhưng hy vọng tìm thấy người sống sót đang dần cạn kiệt do điều kiện thời tiết và thời gian trôi qua. Theo báo cáo sơ bộ, có khoảng hơn 70 người hiện vẫn chưa được tìm thấy sau khi con tàu chở họ bị lật và chìm nhanh chóng.

hon 70 nguoi di cu mat tich sau vu dam tau tren Dia trung hai hinh anh 1
Người di cư thường bị dồn ép trên những con thuyền cũ kỹ, quá tải và không có thiết bị bảo hộ cơ bản. Ảnh: Marina Militare

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của tuyến đường di cư qua Địa Trung Hải. Người di cư thường bị dồn ép trên những con thuyền cũ kỹ, quá tải và không có thiết bị bảo hộ cơ bản.

Bất chấp những rủi ro chết người, số lượng người tìm cách vượt biển từ Bắc Phi sang Italy và các nước Liên minh châu Âu (EU) vẫn không ngừng tăng cao do xung đột và nghèo đói.

Trước thảm kịch mới, các tổ chức nhân đạo tiếp tục kêu gọi EU thiết lập các cơ chế tìm kiếm cứu nạn hiệu quả hơn và mở ra các hành lang di cư hợp pháp để tránh những mất mát đau lòng.

Đây là một trong những vụ mất tích lớn nhất được ghi nhận tại khu vực này kể từ đầu năm 2026, cho thấy tính chất ngày càng phức tạp của cuộc khủng hoảng di cư toàn cầu.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Lật thuyền chở người di cư châu Phi trên Địa Trung Hải, ít nhất 30 người chết
VOV.VN - Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) hôm 23/2 cho biết ít nhất 30 người di cư châu Phi đã thiệt mạng trong vụ một chiếc thuyền chở người di cư bất hợp pháp bị lật ngoài khơi đảo Crete của Hy Lạp hồi cuối tuần.

Lật thuyền chở hơn 200 người di cư châu Phi trên Đại Tây Dương
VOV.VN - Giới chức Gambia ngày 1/1 cho biết, hải quân nước này đã cứu sống được gần 100 trong tổng số hơn 200 người di cư châu Phi trên một chiếc thuyền bị lật ở biển Đại Tây Dương trong đêm cuối cùng của năm 2025.

Mỹ tăng gấp 3 tiền trợ cấp cho người nhập cư trái phép nguyện rời đi
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tăng gấp 3 lần khoản trợ cấp dành cho những người nhập cư bất hợp pháp chọn hình thức “tự nguyện trục xuất” khỏi nước này, lên 3.000 USD, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết hôm 22/12.

