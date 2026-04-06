Hơn 70 người di cư mất tích sau vụ đắm tàu trên Địa Trung Hải

Theo báo cáo của các tổ chức phi chính phủ Mediterranea Saving Humans và Sea-Watch, vụ tai nạn xảy ra ở vùng biển quốc tế, khu vực gần bờ biển Libya, điểm nóng của các tuyến đường di cư không chính thức hướng về châu Âu.

Các lực lượng cứu hộ đã nỗ lực triển khai ngay sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, nhưng hy vọng tìm thấy người sống sót đang dần cạn kiệt do điều kiện thời tiết và thời gian trôi qua. Theo báo cáo sơ bộ, có khoảng hơn 70 người hiện vẫn chưa được tìm thấy sau khi con tàu chở họ bị lật và chìm nhanh chóng.

Người di cư thường bị dồn ép trên những con thuyền cũ kỹ, quá tải và không có thiết bị bảo hộ cơ bản. Ảnh: Marina Militare

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của tuyến đường di cư qua Địa Trung Hải. Người di cư thường bị dồn ép trên những con thuyền cũ kỹ, quá tải và không có thiết bị bảo hộ cơ bản.

Bất chấp những rủi ro chết người, số lượng người tìm cách vượt biển từ Bắc Phi sang Italy và các nước Liên minh châu Âu (EU) vẫn không ngừng tăng cao do xung đột và nghèo đói.

Trước thảm kịch mới, các tổ chức nhân đạo tiếp tục kêu gọi EU thiết lập các cơ chế tìm kiếm cứu nạn hiệu quả hơn và mở ra các hành lang di cư hợp pháp để tránh những mất mát đau lòng.

Đây là một trong những vụ mất tích lớn nhất được ghi nhận tại khu vực này kể từ đầu năm 2026, cho thấy tính chất ngày càng phức tạp của cuộc khủng hoảng di cư toàn cầu.