Hơn 8.000 bệnh nhân tại Trung Quốc hồi phục sau điều trị Covid-19

Riêng trong ngày hôm qua (14/2), hơn 1.353 bệnh nhân đã được xuất viện. Trong khi đó, tính đến cuối ngày 14/2, Trung Quốc ghi nhận tổng số ca tử vong do Covid 19 đã lên tới 1.523 người và 66.492 người nhiễm bệnh.

Bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới được điều trị tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.

Liên quan đến việc phòng chống Covid-19, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 14/2 cho biết, thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) như khẩu trang y tế chỉ là một yếu tố bảo vệ con người trước Covid 19, nhưng việc sử dụng đúng cách các thiết bị này mới thực sự quan trọng.

Phát biểu tại cuộc họp của WHO, Giám đốc Cơ quan phòng chống rủi ro truyền nhiễm toàn cầu Sylvie Briand khẳng định, các mầm bệnh vẫn có thể xâm nhập vào cơ thể con người ngay cả với mức bảo vệ cao nhất. Nhiều trường hợp nhiễm bệnh do con người chưa sử dụng các thiết bị bảo vệ đúng cách đã được ghi nhận tại dịch bệnh Ebola ở Châu Phi năm 2014. Bà nhấn mạnh, hiện nay có một số thiết bị bảo vệ khiến chúng ta có cảm giác an toàn, quên đi các phương pháp bảo vệ cơ bản như rửa tay sau khi sử dụng. Và chính điều này khiến cho mầm bệnh dễ dàng lợi dụng sơ hở để xâm nhập vào cơ thể con người.

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do Covid 19 gây ra chưa có dấu hiệu thuyên giảm khi Trung Quốc xác nhận hơn 1.500 ca tử vong và gần 66.500 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có hơn 1.700 nhân viên y tế của Trung Quốc. Tại cuộc họp, giới chức WHO đã thảo luận về các phương pháp nâng cao nhận thức của đội ngũ nhân viên y tế và người dân trong việc sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân đúng cách trước sự bùng phát của Covid 19 hiện nay./.