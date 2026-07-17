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Houthi dọa tấn công hạ tầng dầu mỏ tại Saudi Arabia

Thứ Sáu, 06:57, 17/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng Houthi ở Yemen tối 16/7 cảnh báo nhóm này sẽ tấn công hạ tầng năng lượng tại Saudi Arabia nếu quốc gia Arab tham gia các cuộc tập kích nhắm vào Yemen.

Cảnh báo do đích thân Thủ lĩnh Houthi, ông Abdul Malik al Houthi đưa ra, trong một tuyên bố chính thức phát trên truyền hình. Người đứng đầu nhóm vũ trang lớn nhất Yemen khẳng định toàn bộ các cơ sở dầu mỏ và hạ tầng trọng yếu tại Saudi Arabia, sẽ trở thành mục tiêu nhắm đến của tên lửa và máy bay không người lái Houthi, nếu Riyahd tham gia hoạt động tấn công chống Yemen.

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Các tay súng Houthi. Ảnh: AP

Đe dọa của Thủ lĩnh Houthi đưa ra trong bối cảnh nhóm này cáo buộc quân đội Saudi Arabia đã tiến hành cuộc không kích vào sân bay quốc tế Sanaa ở thủ đô Sanaa hồi đầu tuần, dẫn đến cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa đạn đạo của Houthi nhắm vào một sân bay ở phía Nam Saudi Arabia. Đòn trả đũa vào Saudi Arabia vẫn được Houthi tiến hành, bất chấp việc quân đội quốc gia Yemen được quốc tế công nhận, đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện cuộc không kích vào sân bay Sanaa.

Đây là lần bùng phát căng thẳng nghiêm trọng nhất giữa lực lượng Houthi và quân đội quốc gia Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn, kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận dừng giao tranh tháng 4/2022, khép lại gần 10 năm nội chiến đẫm máu ở Yemen khiến hàng chục nghìn người chết và bị thương. Hiện tại, Houthi đang chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn ở Yemen, trong đó có thủ đô Sanaa và thành phố cảng chiến lược Hodeidah bên bờ Biển Đỏ.

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Houthi phóng tên lửa tấn công Saudi Arabia

VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào sân bay quốc tế Abha ở Saudi Arabia để đáp trả vụ tập kích sân bay Sanaa. Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại xung đột Yemen tiếp tục leo thang, đe dọa an ninh khu vực Trung Đông.

Bá Thi/VOV-Cairo
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