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Houthi tuyên bố tấn công 2 tàu chở dầu Saudi Arabia

Thứ Năm, 06:09, 23/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng Houthi ở Yemen vừa tuyên bố tấn công 2 tàu chở dầu của Saudi Arabia với cáo buộc vi phạm phong tỏa hàng hải mà nhóm này áp đặt với quốc gia vùng Vịnh.

Theo thông báo vừa được Houthi công bố, nhóm này đã tiến hành một hoạt động quân sự nhắm vào 2 tàu chở dầu của Saudi Arabia là ENCELA và LAYLIA. Houthi khẳng định các phương tiện đã vi phạm lệnh phong tỏa hải quân mà nhóm này tuyên bố áp đặt với Saudi Arabia từ ngày 20/7. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập.

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Houthi tuyên bố tấn công 2 tàu chở dầu Saudi Arabia. Ảnh: Reuters

Giới chức Saudi Arabia cũng như truyền thông khu vực, cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.   

Trước đó, Saudi Arabia cùng nhiều quốc gia khu vực và thế giới, đã cực lực lên án việc Houthi tuyên bố áp đặt phong tỏa với các cảng và vùng biển của Saudi Arabia, coi đó là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và đe dọa tự do hàng hải.

Liên quan căng thẳng mới bùng phát giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen, nhóm vũ trang thân Iran thông báo đã chặn và buộc 6 tàu hàng phải đổi hướng di chuyển trong 24h trước đó, do vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải áp đặt với Saudi Arabia.

Houthi tuyên bố áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng của Saudi Arabia hồi đầu tuần, nhằm đáp trả cuộc không kích mà nhóm này cáo buộc là do Riyadh tiến hành nhằm vào sân bay quốc tế Sanaa ở thủ đô Sanaa hôm 13/7. Trong email gửi hôm 20/7, Houthi khuyến cáo các hãng tàu không nhận hay bốc dỡ hàng tại các cảng của Saudi Arabia, cảnh báo rằng hành động nhận/trả hàng này vi phạm lệnh phong tỏa và có thể phải đối mặt với hỏa lực tức thì của các lực lượng vũ trang Yemen.

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Houthi cấm tàu thuyền Saudi Arabia sử dụng Biển Đỏ

VOV.VN - Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã cảnh báo các tàu thuyền Saudi Arabia không được sử dụng Biển Đỏ - thông điệp này được phát sóng tới các tàu thuyền trên tuyến đường thủy quan trọng này.

Bá Thi/VOV-Cairo
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