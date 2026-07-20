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Houthi tuyên bố phong tỏa đường biển nhằm vào Saudi Arabia

Thứ Hai, 21:35, 20/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn, ngày 20/7 tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia, có hiệu lực ngay lập tức.

Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, người phát ngôn quân sự của Houthi cho biết, nhóm này quyết định áp dụng “lệnh cấm vận hàng hải đối với kẻ thù Saudi Arabia”, dựa trên nguyên tắc “ăn miếng trả miếng”.

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Houthi tuyên bố phong tỏa đường biển nhằm vào Saudi Arabia. Ảnh: Reuters

Theo Houthi, động thái trên nhằm đáp trả điều mà nhóm này cáo buộc là việc Saudi Arabia tiếp tục “bao vây bất công và áp bức” người dân Yemen trong gần 12 năm qua, đồng thời “cướp bóc nguồn tài nguyên và áp đặt lệnh phong tỏa toàn diện đối với các cảng biển và sân bay” của Yemen bằng đường bộ, đường biển và đường không.

Tuyên bố của Houthi được đưa ra sau khi lực lượng này phóng tên lửa nhằm vào Saudi Arabia hồi tuần trước, với cáo buộc Riyadh đã không kích một sân bay do Houthi kiểm soát, qua đó phá vỡ lệnh ngừng bắn kéo dài 4 năm giữa hai bên.

Đây là các cuộc tấn công đầu tiên mà Houthi nhận trách nhiệm nhằm vào Saudi Arabia kể từ khi một lệnh đình chiến không chính thức có hiệu lực vào tháng 3/2022, sau loạt vụ Houthi tập kích các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia.

Căng thẳng giữa Houthi và Saudi Arabia tiếp tục làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại khu vực Trung Đông, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực đang trở nên phức tạp bởi các cuộc đối đầu liên quan đến Iran, Mỹ và các đồng minh.

Giang Bùi/VOV.VN
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