Hungary và Slovakia đạt thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn dầu mới

Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter Szijjártó cho biết ông đã ký thỏa thuận với Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Denisa Saková về việc xây dựng đường ống dẫn dầu nối liền các nhà máy lọc dầu ở Bratislava của Slovakia và Százhalombatta ở miền trung Hungary. Đường ống mới này sẽ cho phép vận chuyển trực tiếp các sản phẩm dầu tinh chế như dầu diesel và xăng, thay vì chỉ dầu thô như trước đây.

Bộ trưởng Szijjártó cho biết thêm đường ống mới có chiều dài 127 km, với công suất vận chuyển hàng năm dự kiến đạt 1,5 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào nửa đầu năm 2027, cho phép vận chuyển dầu diesel, xăng và một số sản phẩm dầu mỏ khác, giúp cải thiện đáng kể an ninh năng lượng của hai quốc gia nói riêng và khu vực nói chung.

Theo ông Szijjártó, dự án này sẽ góp phần tăng cường nguồn cung năng lượng cho Hungary, đặc biệt là dầu diesel, đồng thời giúp Slovakia tối ưu hóa công suất của nhà máy lọc dầu tại Bratislava. Dự án sẽ thay thế hoàn toàn việc vận chuyển khoảng 1,5 triệu tấn dầu bằng đường sắt và giảm khoảng 200.000 tấn hàng hóa lưu thông qua đường sông Danube mỗi năm, qua đó góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường từ phương tiện giao thông truyền thống, cũng như giảm tải cho hệ thống đường sắt.

Thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn dầu mới giữa Hungary và Slovakia được ký kết trong bối cảnh đường ống Druzhba – tuyến vận chuyển dầu thô của Nga qua Ukraine tới hai quốc gia Trung Âu này – đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 1/2026. Sự gián đoạn này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh năng lượng của Hungary và Slovakia, đồng thời khiến quan hệ giữa hai nước này và Ukraine gia tăng căng thẳng trong thời gian gần đây.

Cùng ngày (16/3), Hungary và Slovakia đã đề xuất tổ chức cuộc họp với Bộ trưởng Năng lượng Ukraine tại Brussels nhằm khởi động lại hoạt động của đường ống Druzhba, tuy nhiên phía Ukraine đã từ chối tham gia.

Theo giới phân tích, trong bối cảnh đường ống Druzhba tiếp tục bị gián đoạn, dự án đường ống dẫn dầu mới cho thấy nỗ lực và sự chủ động của Hungary và Slovakia trong việc tìm kiếm giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định. Dự án cũng đánh dấu bước tiến trong hợp tác năng lượng song phương giữa hai nước láng giềng, góp phần giảm sự phụ thuộc vào các tuyến vận chuyển bên ngoài vốn dễ bị ảnh hưởng bởi xung đột và biến động chính trị trong khu vực.