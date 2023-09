Tại hội nghị An ninh Năng lượng ở Warsaw, Ba Lan, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Hy Lạp Alexandra Sdoukou cho biết nước này đang ở giai đoạn thuận lợi hơn so với năm 2022 sau khi báo cáo mới đây cho biết sẽ không có mối đe dọa nào với sự thiếu hụt về nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên mùa đông năm nay.

Hy Lạp có đủ nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho mùa đông. Ảnh minh họa: Ekathimerini

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Năng lượng ở Warsaw, Thứ trưởng Hy Lạp Sdoukou cho biết đánh giá này dựa trên đánh giá mối đe dọa của Cơ quan quản lý chất thải công nghiệp, năng lượng và nước. Ngoài ra, tổ máy than non mới ở Ptolemaida V sẽ đi vào hoạt động trong năm nay, trong khi hoạt động thương mại của trạm khí đốt tự nhiên hóa lỏng mới ở Alexandroupoli, miền bắc Hy Lạp, sẽ sớm có thể đảm bảo trữ lượng cho cả thị trường Hy Lạp và các nước Balkan.

Hội nghị tập trung vào tình trạng nguồn cung năng lượng của Liên minh Châu Âu cho mùa đông sắp tới, khả năng phục hồi của cơ sở hạ tầng, các cơ chế và chiến lược khẩn cấp để quản lý các mối đe dọa, đồng thời các vấn đề khác như tình trạng dư thừa năng lượng và đa dạng hóa năng lượng ở Đông Nam Âu cũng được thảo luận.

Thứ trưởng Hy Lạp Sdoukou cho biết, nhu cầu về khí đốt tự nhiên trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 3 năm 2023 đã giảm 31% so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 18,2% so với mức trung bình của 5 năm qua. Hy Lạp cũng giảm sự phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên của Nga từ 40% xuống 20% trong năm nay.