Indonesia bắt giữ 6 đối tượng âm mưu ám sát các quan chức cấp cao

Cảnh sát Indonesia ngày 28/5 cho biết đã bắt giữ 6 kẻ tình nghi liên quan các vụ biểu tình bạo lực gần đây ở Indonesia nhằm phản đối kết quả bầu cử Tổng thống. Các đối tượng này đang âm mưu lên kế hoạch sát hại ít nhất 4 quan chức an ninh cấp cao trong nước.

Cảnh sát Indonesia trong một chiến dịch ở Jakarta. Ảnh: Epoch Times

Tại cuộc họp báo, Cảnh sát trưởng Quốc gia Indonesia Tito Karnavian đã công bố danh tính 4 quan chức bị đưa vào tầm ngắm của những kẻ tấn công bao gồm cả người đứng đầu cơ quan tình báo Indonesia.



Tuy nhiên, ông Karnavian không có biết chi tiết âm mưu vụ tấn công và kẻ đứng đằng sau kế hoạch này. “Những kẻ tình nghi được lệnh ám sát đã bị bắt giữ. Chúng tôi cũng đã thu giữ được vũ khí của chúng. Hiện chúng tôi đang tìm kiếm kẻ chủ mưu và sẽ sớm đưa bọn chúng ra xét xử trước pháp luật”.

Tuần trước, chỉ trong 2 đêm đụng độ giữa những người ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Prabowo Subianto và lực lượng an ninh đã có 8 người thiệt mạng và hơn 900 người khác bị thương. Quan chức an ninh Indonesia tin rằng, bạo lực bùng phát sau khi Tổng thống Widodo được xác nhận là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng trước là do một số nhóm có liên quan tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và một số nhóm bị cáo buộc buôn vũ khí lậu vào Jakarta, gây ra./.

