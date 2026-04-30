Indonesia canh tác các giống lúa đột biến từ công nghệ chiếu xạ hạt nhân

Trong tuyên bố đưa ra ngày 30/4, người đứng đầu Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia (BRIN), Giáo sư Arif Satria cho biết, việc sử dụng công nghệ hạt nhân thông qua bức xạ tia gamma không chỉ là nghiên cứu trên giấy tờ mà là đóng góp thực sự vào việc giải quyết khủng hoảng lương thực toàn cầu. Việc sử dụng công nghệ hạt nhân là bước đi chiến lược nhằm đẩy nhanh tiến độ mục tiêu tự túc lương thực quốc gia.

Nông dân Subang, Tây Java đang thu hoạch vụ đầu tiên canh tác giống lúa đột biến lai tạo bằng công nghệ chiếu xạ hạt nhân (Ảnh BRIN)

Giáo sư Arif Satria cũng cho biết, kỹ thuật lai tạo đột biến bằng cách chiếu xạ tia gamma (Co-60), sử dụng một liều lượng năng lượng bức xạ cụ thể vào hạt giống lúa để kích hoạt những thay đổi trong cấu trúc DNA, sau đó được các nhà lai tạo lựa chọn nghiêm ngặt. Khác cây trồng biến đổi gen (GMO), kết quả của đột biến chiếu xạ không chứa gen ngoại lai, vì vậy hoàn toàn an toàn cho người tiêu dùng và thân thiện với môi trường. Hơn nữa với các giống lúa được tạo ra bằng phương pháp chiếu xạ, có thể tăng đáng kể chỉ số năng suất và sản lượng trên mỗi ha.

Hiện nay nông dân ở Subang, Tây Java đang thu hoạch vụ đầu tiên canh tác các giống lúa lai tạo đột biến. Một số giống lúa có đặc điểm nổi bật, như giống lúa mì Sintanur có thời gian sinh trưởng rất sớm chỉ khoảng 103 ngày, thân cây chắc khỏe, năng suất lên đến 9,1 tấn/ha. Giống lúa Tropiko đạt năng suất 10,53 tấn/ha, chất lượng gạo mềm và có khả năng kháng rầy nâu. Giống lúa Bestari vượt trội về khă năng sinh sản cây con và chống chịu cao với bệnh bạc lá do vi khuẩn. Đội ngũ kỹ thuật tiếp tục nhân giống các giống lúa này, đảm bảo độ thuần chủng di truyền gần 100%, để đáp ứng nhu cầu mở rộng canh tác trong thời gian tới.