Indonesia canh tác các giống lúa đột biến từ công nghệ chiếu xạ hạt nhân

Thứ Năm, 21:39, 30/04/2026
VOV.VN - Nông dân Indonesia đang thu hoạch vụ đầu tiên canh tác các giống lúa đột biến, mang lại năng suất và chất lượng cao. Đây là các giống lúa được Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia (BRIN) phát triển thông qua phương pháp lai tạo đột biến bằng công nghệ chiếu xạ hạt nhân.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 30/4, người đứng đầu Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia (BRIN), Giáo sư Arif Satria cho biết, việc sử dụng công nghệ hạt nhân thông qua bức xạ tia gamma không chỉ là nghiên cứu trên giấy tờ mà là đóng góp thực sự vào việc giải quyết khủng hoảng lương thực toàn cầu. Việc sử dụng công nghệ hạt nhân là bước đi chiến lược nhằm đẩy nhanh tiến độ mục tiêu tự túc lương thực quốc gia.

Nông dân Subang, Tây Java đang thu hoạch vụ đầu tiên canh tác giống lúa đột biến lai tạo bằng công nghệ chiếu xạ hạt nhân (Ảnh BRIN)

Giáo sư Arif Satria cũng cho biết, kỹ thuật lai tạo đột biến bằng cách chiếu xạ tia gamma (Co-60), sử dụng một liều lượng năng lượng bức xạ cụ thể vào hạt giống lúa để kích hoạt những thay đổi trong cấu trúc DNA, sau đó được các nhà lai tạo lựa chọn nghiêm ngặt. Khác cây trồng biến đổi gen (GMO), kết quả của đột biến chiếu xạ không chứa gen ngoại lai, vì vậy hoàn toàn an toàn cho người tiêu dùng và thân thiện với môi trường. Hơn nữa với các giống lúa được tạo ra bằng phương pháp chiếu xạ, có thể tăng đáng kể chỉ số năng suất và sản lượng trên mỗi ha.

Hiện nay nông dân ở Subang, Tây Java đang thu hoạch vụ đầu tiên canh tác các giống lúa lai tạo đột biến. Một số giống lúa có đặc điểm nổi bật, như giống lúa mì Sintanur có thời gian sinh trưởng rất sớm chỉ khoảng 103 ngày, thân cây chắc khỏe, năng suất lên đến 9,1 tấn/ha. Giống lúa Tropiko đạt năng suất 10,53 tấn/ha, chất lượng gạo mềm và có khả năng kháng rầy nâu. Giống lúa Bestari vượt trội về khă năng sinh sản cây con và chống chịu cao với bệnh bạc lá do vi khuẩn. Đội ngũ kỹ thuật tiếp tục nhân giống các giống lúa này, đảm bảo độ thuần chủng di truyền gần 100%, để đáp ứng nhu cầu mở rộng canh tác trong thời gian tới.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Tag: lúa đột biến công nghệ chiếu xạ hạt nhân Indonesia 
Giống lúa lai của Trung Quốc phá kỷ lục năng suất thực tế
VOV.VN - Theo thông tin từ đội ngũ nghiên cứu của Viện sỹ Viên Long Bình, giống lúa lai thế hệ thứ ba mà Trung Quốc đang nghiên cứu sẽ cho năng suất đạt mức cao kỷ lục.

Định vị gạo Việt trên bản đồ thế giới từ giống lúa chất lượng cao
VOV.VN - Nếu như trước đây, kinh nghiệm trồng lúa của người dân đã đúc kết “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, thì nay trong canh tác “giống là tiền đề”, là 1 trong những yếu tố đầu vào quan trọng của chuỗi giá trị lúa gạo.

Nông dân chọn giống lúa triển vọng, nâng giá trị hạt gạo ĐBSCL
VOV.VN - Giữ vai trò “vựa lúa” lớn nhất cả nước, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) không chỉ bảo đảm an ninh lương thực mà còn đóng góp quan trọng vào xuất khẩu gạo của Việt Nam. Việc duy trì vị thế và thương hiệu gạo Việt Nam tại 150 thị trường cho thấy chất lượng được xem là yếu tố quyết định đến vị thế.

Hậu Giang sản xuất giống lúa lai GS999 mang lại nhiều kết quả tích cực
VOV.VN - Sau thời gian thử nghiệm sản xuất giống lúa lai GS999 tại xã Vị Thắng, thời gian sinh trưởng ngắn (95 ngày), khả năng trổ bông tập trung đồng loạt nên giúp giảm rủi ro trong sản xuất.

Chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng tiền lúa giống, cựu chủ tịch hợp tác xã lĩnh 14 năm tù
VOV.VN - Sau một tuần nghị án sơ thẩm, sáng 3/6, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Thành (sinh năm 1965, cư trú tại xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) mức án 14 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

