Indonesia chuẩn bị thành lập lực lượng bảo vệ bờ biển

Phát biểu tại hội thảo về an ninh hàng hải ở Thủ đô Jakarta hôm 5/7, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia, ông Mohamad Mahfud MD cho biết Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ban hành chỉ thị về việc thành lập Lực lượng bảo vệ bờ biển Indonesia trong tương lai.

Khu vực biển đảo Belitung của Indonesia.

Hiện trách nhiệm điều phối các hoạt động thực thi pháp luật hàng hải, xây dựng chiến lược an ninh hàng hải quốc gia đang thuộc về Cơ quan An ninh Hàng hải Indonesia (Bakamla). Indonesia còn có nhiều cơ quan liên quan an ninh hàng hải thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Hàng hải và Nghề cá, Hải quân, Cảnh sát quốc gia…

Do vậy, chính phủ Indonesia nhận thấy sự cần thiết có một cơ quan điều phối cấp trung ương mạnh mẽ hơn để thúc đẩy các nỗ lực bảo vệ, giám sát các bờ biển, vùng biển rộng lớn của nước này.

Theo Bộ trưởng Mahfud, Lực lượng bảo vệ bờ biển mới sẽ được phát triển dựa trên nền tảng của Bakamla và bổ sung cho khả năng hiện có của Bakamla. Theo đó, Lực lượng bảo vệ bờ biển Indonesia sẽ được giao 3 nhiệm vụ chính là: tăng cường an ninh hàng hải, đảm bảo an toàn hàng hải và thực thi luật trong các vùng biển của Indonesia.

Người đứng đầu Bakamla, ông Aan Kurrnia, xác nhận Bakamla đang tham gia vào việc thành lập Lực lượng bảo vệ bờ biển, đồng thời cho biết lực lượng này không nhất thiết là một thực thể hoàn toàn mới mà có thể được hình thành thông qua việc sáp nhập một số cơ quan liên quan.