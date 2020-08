Indonesia công bố Dự thảo ngân sách 2021, ưu tiên phục hồi kinh tế

Trong phiên họp thường niên Quốc hội Indonesia hôm nay (14/8), Tổng thống Indonesia đã công bố các trọng tâm của Dự thảo Ngân sách Nhà nước năm 2021 và Bản ghi nhớ Tài chính.

Tổng thống Indonesia công bố Dự thảo ngân sách nhà nước năm 2021

(Nguồn : bisnis.com)

Tình hình bất ổn toàn cầu do đại dịch Covid-19 gây ra dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước trong năm 2021, do vậy, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đưa ra Dự thảo Ngân sách Nhà nước năm 2021 trong đó chú trọng phục hồi kinh tế quốc gia do tác động của dịch Covid-19, hướng đến việc khuyến khích cải cách cơ cấu để tăng năng suất, đổi mới và khả năng cạnh tranh kinh tế, đẩy nhanh chuyển đổi kinh tế sang kỷ nguyên kỹ thuật số, tận dụng và dự đoán những thay đổi về nhân khẩu học.

Tổng thống Indonesia nhấn mạnh:“Vì sẽ có nhiều bất ổn, Dự thảo Ngân sách Nhà nước năm 2021 phải lường trước sự không chắc chắn của sự phục hồi kinh tế thế giới, sự biến động của giá cả hàng hóa, cũng như những diễn biến trong trật tự kinh tế xã hội và địa chính trị, hiệu quả của phục hồi kinh tế quốc gia, cũng như điều kiện và sự ổn định của khu vực tài chính. Dựa trên chiến lược này, chính phủ đưa ra chủ đề của chính sách tài khóa cho năm 2021, đó là "Đẩy nhanh phục hồi kinh tế và tăng cường cải cách".

Theo đó, chính phủ quốc gia vạn đảo sẽ giành ngân sách 356,9 nghìn tỷ Rupiah cho ngân sách quốc gia năm 2021. Ngân sách này giảm so với mức phân bổ năm 2020 ở mức 695,2 nghìn tỷ Rupiah.

Trong đó, Indonesia phân bổ 169,7 nghìn tỷ Rupiah, tương đương với 6,2% ngân sách nhà nước năm 2021 và phân bổ cho giáo dục 549,5 nghìn tỷ Rupiah, tương đương 20% Ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, chính phủ cũng phân bổ ngân sách cho phát triển truyền thông và công nghệ thông tin, phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đảm bảo an ninh lương thực và bảo trợ xã hội.

Tổng thống Jokowi dự báo, thâm hụt ngân sách năm 2021 của Indonesia sẽ giảm xuống mức 5,5% GDP mặc dù kinh tế sẽ tiếp tục phục hồi. Bởi lẽ, chính phủ nước này đặt mục tiêu chi nhà nước là hơn 2.747 nghìn tỷ Rupiah vào năm 2021. Trong khi đó, thu ngân sách nhà nước được đặt mục tiêu là hơn 1.776 nghìn tỷ Rupiah.

Chương trình phục hồi kinh tế quốc gia năm 2021 sẽ được thực hiện đồng thời với các cải cách trên nhiều lĩnh vực, từ y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, cùng cải cách hệ thống ngân sách và thuế./.