Indonesia lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi Sudan

Hiện nhiều nước cũng lên kế hoạch sơ tán công dân sau khi bạo lực gia tăng giữa quân đội Sudan và nhóm vũ trang Các Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự, khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia thông báo kế hoạch sơ tán công dân ra khỏi Sudan. Nguồn: Antara

Theo dữ liệu từ Đại sứ quán Indonesia tại Khartoum, hiện có 1.209 người Indonesia đang sinh sống và làm việc tại Sudan. Theo Ngoại trưởng Retno, việc các bên ngừng giao tranh cho mục đích nhân đạo sẽ là chìa khóa để tiến hành sơ tán và tiếp tục hỗ trợ người dân.

Bộ Ngoại giao Indonesia đang phối hợp với 5 đại diện của Indonesia ở nước ngoài, cụ thể là Đại sứ quán Indonesia tại Khartoum, Cairo, Riyadh, Addis Ababa và Lãnh sự quán Indonesia tại Jeddah, để kế hoạch sơ tán này có hiệu lực ngay lập tức. Hiện 43 người Indonesia bị mắc kẹt tại khu vực xung đột đã được đưa đến một ngôi nhà an toàn do đại diện của Indonesia cung cấp. Đại sứ quán Indonesia và các tổ chức cộng đồng Indonesia đã phân phát thực phẩm và hậu cần cho những công dân Indonesia đang sinh sống và làm việc tại Sudan.

Bạo lực gia tăng tại Sudan đang làm chệch hướng quá trình chuyển đổi sang chế độ dân sự và làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Giao tranh ở thủ đô Khartoum và các thị trấn lân cận trong những ngày qua được đánh giá là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Indonesia thông qua Đại diện thường trực tại New York đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc can thiệp, kêu gọi các bên ở Sudan ngừng bắn ngay lập tức./.