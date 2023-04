Indonesia nhấn mạnh 4 vấn đề chiến lược trong an ninh hàng hải

Indonesia hy vọng sớm tiến tới Hiệp định ASEAN về dẫn độ mang tính ràng buộc

VOV.VN - Xóa bỏ tội phạm xuyên quốc gia có ý nghĩa sống còn trong việc hỗ trợ hiện thực hóa một khu vực ASEAN an toàn, ổn định và thịnh vượng. Do đó, Bộ Pháp luật và Nhân quyền Indonesia hi vọng ASEAN có thể thúc đẩy nỗ lực để sớm đạt được một Hiệp định dẫn độ ràng buộc đối với tất cả các quốc gia thành viên.