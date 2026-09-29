English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Indonesia tiếp nhận tàu sân bay đầu tiên, mở rộng năng lực cứu trợ thảm họa

Thứ Ba, 12:17, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Indonesia chính thức tiếp nhận và đưa vào biên chế tàu sân bay KRI Sriwijaya-100 cho lực lượng Hải quân. Đây là tàu sân bay đầu tiên được Indonesia trang bị nhằm tăng cường năng lực quốc phòng, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ vùng biển và cứu trợ thảm họa.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã chỉ đạo cải tiến tàu sân bay KRI Sriwijaya-100 để hỗ trợ các hoạt động của trực thăng và máy bay không người lái, ông Muhammad Qodari - người đứng đầu Cơ quan Truyền thông chính phủ Indonesia, phát biểu trước báo giới hôm qua (28/9).

indonesia tiep nhan tau san bay dau tien, mo rong nang luc cuu tro tham hoa hinh anh 1
Tàu sân bay KRI Sriwijaya-100 của Indonesia. Ảnh: Hải quân Indonesia.

Những năng lực này không đơn thuần là hiện đại hóa trang thiết bị quốc phòng, mà còn nhằm hỗ trợ các hoạt động quân sự ngoài chiến tranh (OMSP), đặc biệt là quản lý thiên tai và các nhiệm vụ nhân đạo.

Ông Muhammad cho biết thêm, với một quốc gia quần đảo đa dạng như Indonesia, khả năng di chuyển nhanh chóng và tiếp cận nhiều khu vực là một nhu cầu chiến lược. Lực lượng quốc phòng phải có khả năng đáp ứng những đặc điểm và thách thức này. Hơn nữa, Indonesia cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro thiên tai khác nhau, từ động đất, lũ lụt, sạt lở đất, cháy rừng đến các trường hợp khẩn cấp khác. Do đó, với khả năng hỗ trợ hoạt động của trực thăng và vận chuyển và phân phối nhiều loại vật tư khác nhau, tàu KRI Sriwijaya-100 có thể nhanh chóng tiếp cận các khu vực này hơn so với các phương tiện khác.

Trước đó, hôm 24/9, Indonesia nhận bàn giao tàu sân bay Giuseppe Garibaldi từ Italy theo hình thức viện trợ giữa hai chính phủ. Sau lễ bàn giao, tàu chính thức mang tên KRI Sriwijaya-100 và được biên chế cho lực lượng Hải quân. Theo kế hoạch, tàu KRI Sriwijaya-100 sẽ được cải tạo phù hợp với yêu cầu tác chiến và điều kiện vận hành. Triển khai trực thăng và thiết bị bay không người lái, phục vụ giám sát biển, hỗ trợ trên không và thực hiện nhiệm vụ chỉ huy, điều phối hoạt động trên biển. Ngoài ra, KRI Sriwijaya-100 còn đảm nhiệm vai trò sở chỉ huy hoạt động hàng hải, căn cứ nổi và trung tâm hậu cần trên biển; đồng thời phục vụ hợp tác quốc phòng, ngoại giao hải quân và các sứ mệnh nhân đạo quốc tế.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

38 nước tham gia tập trận hải quân Komodo ở Indonesia
38 nước tham gia tập trận hải quân Komodo ở Indonesia

VOV.VN - Indonesia sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân đa phương Komodo (HR/DR) lần thứ 5, diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22/2/2025. Tham gia cuộc tập trận còn có một số quốc gia khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

38 nước tham gia tập trận hải quân Komodo ở Indonesia

38 nước tham gia tập trận hải quân Komodo ở Indonesia

VOV.VN - Indonesia sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân đa phương Komodo (HR/DR) lần thứ 5, diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22/2/2025. Tham gia cuộc tập trận còn có một số quốc gia khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Indonesia và Nga khởi động tập trận hải quân chung lần đầu tiên
Indonesia và Nga khởi động tập trận hải quân chung lần đầu tiên

VOV.VN - Indonesia và Nga đang tiến hành cuộc tập trận hải quân chung lần đầu tiên giữa hai nước.

Indonesia và Nga khởi động tập trận hải quân chung lần đầu tiên

Indonesia và Nga khởi động tập trận hải quân chung lần đầu tiên

VOV.VN - Indonesia và Nga đang tiến hành cuộc tập trận hải quân chung lần đầu tiên giữa hai nước.

Máy bay Mỹ xuất kích từ tàu sân bay để oanh tạc chính xác mục tiêu Iran
Máy bay Mỹ xuất kích từ tàu sân bay để oanh tạc chính xác mục tiêu Iran

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết họ đã hoàn tất đợt oanh tạc mới nhất nhắm vào Iran, sử dụng máy bay cất cánh từ tàu sân bay và tên lửa phóng từ chiến hạm trong đêm.

Máy bay Mỹ xuất kích từ tàu sân bay để oanh tạc chính xác mục tiêu Iran

Máy bay Mỹ xuất kích từ tàu sân bay để oanh tạc chính xác mục tiêu Iran

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết họ đã hoàn tất đợt oanh tạc mới nhất nhắm vào Iran, sử dụng máy bay cất cánh từ tàu sân bay và tên lửa phóng từ chiến hạm trong đêm.

Cận cảnh máy bay cất hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ trong chiến dịch tập kích Iran
Cận cảnh máy bay cất hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ trong chiến dịch tập kích Iran

VOV.VN - Trong ngày đầu mở màn chiến dịch Epic Fury tập kích vào Iran ngày 28/2, máy bay chiến đấu cất hạ cánh liên tục trên tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln. Cùng lúc, các khu trục hạm tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Mỹ dồn dập nã tên lửa vào Iran giữa ban sáng.

Cận cảnh máy bay cất hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ trong chiến dịch tập kích Iran

Cận cảnh máy bay cất hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ trong chiến dịch tập kích Iran

VOV.VN - Trong ngày đầu mở màn chiến dịch Epic Fury tập kích vào Iran ngày 28/2, máy bay chiến đấu cất hạ cánh liên tục trên tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln. Cùng lúc, các khu trục hạm tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Mỹ dồn dập nã tên lửa vào Iran giữa ban sáng.

Nguy cơ tàu sân bay hiện đại nhất của Mỹ gặp sự cố nếu tham chiến ở Iran
Nguy cơ tàu sân bay hiện đại nhất của Mỹ gặp sự cố nếu tham chiến ở Iran

VOV.VN - Tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford là tàu sân bay mới nhất và hiện đại nhất của Mỹ. Tuy nhiên, nếu tàu này được huy động tham chiến chống lại Iran, nó có nguy cơ gặp sự cố do hoạt động quá gấp gáp và quá giới hạn...

Nguy cơ tàu sân bay hiện đại nhất của Mỹ gặp sự cố nếu tham chiến ở Iran

Nguy cơ tàu sân bay hiện đại nhất của Mỹ gặp sự cố nếu tham chiến ở Iran

VOV.VN - Tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford là tàu sân bay mới nhất và hiện đại nhất của Mỹ. Tuy nhiên, nếu tàu này được huy động tham chiến chống lại Iran, nó có nguy cơ gặp sự cố do hoạt động quá gấp gáp và quá giới hạn...

Tàu sân bay Mỹ tiến vào biển Caribe khi căng thẳng với Venezuela gia tăng
Tàu sân bay Mỹ tiến vào biển Caribe khi căng thẳng với Venezuela gia tăng

VOV.VN - Hải quân Mỹ vừa cho hay, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford đã tiến vào bên trong biển Caribe hôm 16/11 giữa lúc gia tăng căng thẳng Mỹ - Venezuela.

Tàu sân bay Mỹ tiến vào biển Caribe khi căng thẳng với Venezuela gia tăng

Tàu sân bay Mỹ tiến vào biển Caribe khi căng thẳng với Venezuela gia tăng

VOV.VN - Hải quân Mỹ vừa cho hay, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford đã tiến vào bên trong biển Caribe hôm 16/11 giữa lúc gia tăng căng thẳng Mỹ - Venezuela.

Tàu sân bay Mỹ được triển khai tới Địa Trung Hải, sẵn sàng lập vùng cấm bay ở Ukraine
Tàu sân bay Mỹ được triển khai tới Địa Trung Hải, sẵn sàng lập vùng cấm bay ở Ukraine

VOV.VN - Nhóm tàu tấn công của hàng không mẫu hạm USS Truman đã được triển khai tới Địa Trung Hải. Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Del Toro tuyên bố sứ mệnh của nhóm tàu này là "răn đe" Nga và sẵn sàng lập 1 vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine nếu nhận được lệnh như vậy do Tổng thống Mỹ Biden ban ra.

Tàu sân bay Mỹ được triển khai tới Địa Trung Hải, sẵn sàng lập vùng cấm bay ở Ukraine

Tàu sân bay Mỹ được triển khai tới Địa Trung Hải, sẵn sàng lập vùng cấm bay ở Ukraine

VOV.VN - Nhóm tàu tấn công của hàng không mẫu hạm USS Truman đã được triển khai tới Địa Trung Hải. Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Del Toro tuyên bố sứ mệnh của nhóm tàu này là "răn đe" Nga và sẵn sàng lập 1 vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine nếu nhận được lệnh như vậy do Tổng thống Mỹ Biden ban ra.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ