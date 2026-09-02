Máy bay Mỹ xuất kích từ tàu sân bay để oanh tạc chính xác mục tiêu Iran

Cơ quan này tuyên bố Mỹ đã đánh trúng các mục tiêu Iran như các trận địa phòng không, hệ thống radar, khí tài và cơ sở hạ tầng hàng hải, năng lực rải thủy lôi cũng như các trạm thông tin liên lạc của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào hôm 1/9.

Video do CENTCOM cung cấp về đợt oanh tạc này:

Bộ chỉ huy này cho biết thêm: “Hiện có hơn 50.000 quân nhân Mỹ đang hoạt động trên khắp Trung Đông; họ luôn duy trì sự cảnh giác, khả năng tác chiến hiệu quả và sẵn sàng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổng tư lệnh”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ.

Trong clip do CENTCOM công bố, phần đầu là cảnh các máy bay quân sự Mỹ cất cánh từ tàu sân bay hoặc tên lửa Mỹ phóng đi từ chiến hạm nước này. Phần sau là hình ảnh các mục tiêu Iran (nhìn qua kính xuyên đêm) trúng các quả đạn của Mỹ.

Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới nhắm vào các mục tiêu của Iran hôm 1/9/2026, đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng nhất trong nhiều tuần qua của cuộc xung đột Mỹ - Iran.

Các cuộc tập kích mới này diễn ra sau một đợt giao tranh vào cuối tuần (lần đầu tiên kể từ tháng 7) và các cuộc tấn công hôm 31/8 nhắm vào 2 tàu chở dầu đang rời khỏi eo biển Hormuz.

Mỹ tấn công dữ dội vào Iran, Tehran trả đũa mãnh liệt VOV.VN - Mỹ và Iran tiếp tục đấu hỏa lực ác liệt, khiến xung đột leo thang nghiêm trọng sau một thời gian tạm yên ắng. Tehran không tỏ ra bất cứ dấu hiệu nhượng bộ nào.

Đợt tấn công thứ hai của Mỹ trong vòng 3 ngày này diễn ra sau một tháng tương đối yên ắng, khi cả Mỹ và Iran chủ yếu kiềm chế hành động quân sự và chỉ đưa ra những tuyên bố cứng rắn nhằm vào nhau.

Ông Trump gọi các cuộc tấn công hôm 1/9 là hành động đáp trả đối với những nỗ lực của Iran nhằm rải thủy lôi tại eo biển Hormuz - sau khi quân đội Mỹ tuần trước thông báo đã dọn sạch thủy lôi của Iran khỏi một tuyến đường hàng hải chiến lược - cũng như đáp trả việc Iran phóng tên lửa vào một căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan.

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