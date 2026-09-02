English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Máy bay Mỹ xuất kích từ tàu sân bay để oanh tạc chính xác mục tiêu Iran

Thứ Tư, 16:37, 02/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết họ đã hoàn tất đợt oanh tạc mới nhất nhắm vào Iran, sử dụng máy bay cất cánh từ tàu sân bay và tên lửa phóng từ chiến hạm trong đêm.

Cơ quan này tuyên bố Mỹ đã đánh trúng các mục tiêu Iran như các trận địa phòng không, hệ thống radar, khí tài và cơ sở hạ tầng hàng hải, năng lực rải thủy lôi cũng như các trạm thông tin liên lạc của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào hôm 1/9.

Video do CENTCOM cung cấp về đợt oanh tạc này:

 

Bộ chỉ huy này cho biết thêm: “Hiện có hơn 50.000 quân nhân Mỹ đang hoạt động trên khắp Trung Đông; họ luôn duy trì sự cảnh giác, khả năng tác chiến hiệu quả và sẵn sàng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổng tư lệnh”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ.

Trong clip do CENTCOM công bố, phần đầu là cảnh các máy bay quân sự Mỹ cất cánh từ tàu sân bay hoặc tên lửa Mỹ phóng đi từ chiến hạm nước này. Phần sau là hình ảnh các mục tiêu Iran (nhìn qua kính xuyên đêm) trúng các quả đạn của Mỹ.

Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới nhắm vào các mục tiêu của Iran hôm 1/9/2026, đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng nhất trong nhiều tuần qua của cuộc xung đột Mỹ - Iran.

Các cuộc tập kích mới này diễn ra sau một đợt giao tranh vào cuối tuần (lần đầu tiên kể từ tháng 7) và các cuộc tấn công hôm 31/8 nhắm vào 2 tàu chở dầu đang rời khỏi eo biển Hormuz.

Đợt tấn công thứ hai của Mỹ trong vòng 3 ngày này diễn ra sau một tháng tương đối yên ắng, khi cả Mỹ và Iran chủ yếu kiềm chế hành động quân sự và chỉ đưa ra những tuyên bố cứng rắn nhằm vào nhau.

Ông Trump gọi các cuộc tấn công hôm 1/9 là hành động đáp trả đối với những nỗ lực của Iran nhằm rải thủy lôi tại eo biển Hormuz - sau khi quân đội Mỹ tuần trước thông báo đã dọn sạch thủy lôi của Iran khỏi một tuyến đường hàng hải chiến lược - cũng như đáp trả việc Iran phóng tên lửa vào một căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan.

>> Xem thêm: Tròn 6 tháng xung đột Iran: Mỹ và Israel đạt được những mục tiêu nào?

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch, biên tập
Nguồn: CENTCOM, Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cựu cố vấn Mỹ: Washington có thể tấn công Iran bằng vũ khí hạt nhân khi bế tắc
Cựu cố vấn Mỹ: Washington có thể tấn công Iran bằng vũ khí hạt nhân khi bế tắc

VOV.VN - Cựu cố vấn tổng thống Mỹ Joe Kent chia sẻ với nhà báo Mỹ Tucker Carlson rằng, Tổng thống Donald Trump có thể cân nhắc phương án tấn công hạt nhân nhằm vào Iran trong bối cảnh xuất hiện thông tin về tình trạng quân đội Mỹ thiếu hụt vũ khí thông thường.

Cựu cố vấn Mỹ: Washington có thể tấn công Iran bằng vũ khí hạt nhân khi bế tắc

Cựu cố vấn Mỹ: Washington có thể tấn công Iran bằng vũ khí hạt nhân khi bế tắc

VOV.VN - Cựu cố vấn tổng thống Mỹ Joe Kent chia sẻ với nhà báo Mỹ Tucker Carlson rằng, Tổng thống Donald Trump có thể cân nhắc phương án tấn công hạt nhân nhằm vào Iran trong bối cảnh xuất hiện thông tin về tình trạng quân đội Mỹ thiếu hụt vũ khí thông thường.

Trung Quốc không thiếu đòn đáp trả khi Mỹ trừng phạt Iran
Trung Quốc không thiếu đòn đáp trả khi Mỹ trừng phạt Iran

VOV.VN - Vừa qua Mỹ liên tiếp tung ra các đòn trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Iran trong khi Trung Quốc là một đối tác đặc biệt quan trọng của Iran, khiến Bắc Kinh ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Trung Quốc không thiếu đòn đáp trả lợi hại.

Trung Quốc không thiếu đòn đáp trả khi Mỹ trừng phạt Iran

Trung Quốc không thiếu đòn đáp trả khi Mỹ trừng phạt Iran

VOV.VN - Vừa qua Mỹ liên tiếp tung ra các đòn trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Iran trong khi Trung Quốc là một đối tác đặc biệt quan trọng của Iran, khiến Bắc Kinh ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Trung Quốc không thiếu đòn đáp trả lợi hại.

Cách Iran vô hiệu hóa chiến tranh kinh tế của Mỹ và “đáp trả như động đất”
Cách Iran vô hiệu hóa chiến tranh kinh tế của Mỹ và “đáp trả như động đất”

VOV.VN - Khi Mỹ triển khai kế hoạch mới nhất nhằm làm tê liệt nền kinh tế Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo này đã đe dọa sẽ có các biện pháp đáp trả ở quy mô khu vực và toàn cầu, nhằm đẩy cao rủi ro cho cả Mỹ lẫn thế giới.

Cách Iran vô hiệu hóa chiến tranh kinh tế của Mỹ và “đáp trả như động đất”

Cách Iran vô hiệu hóa chiến tranh kinh tế của Mỹ và “đáp trả như động đất”

VOV.VN - Khi Mỹ triển khai kế hoạch mới nhất nhằm làm tê liệt nền kinh tế Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo này đã đe dọa sẽ có các biện pháp đáp trả ở quy mô khu vực và toàn cầu, nhằm đẩy cao rủi ro cho cả Mỹ lẫn thế giới.

Mỹ tuyên bố sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu nào của Iran đặt thêm thủy lôi ở Hormuz
Mỹ tuyên bố sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu nào của Iran đặt thêm thủy lôi ở Hormuz

VOV.VN - Hôm 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định rằng toàn bộ thủy lôi tại eo biển Hormuz đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ, đồng thời đe dọa sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu thuyền nào có ý định đặt thêm thủy lôi tại đây.

Mỹ tuyên bố sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu nào của Iran đặt thêm thủy lôi ở Hormuz

Mỹ tuyên bố sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu nào của Iran đặt thêm thủy lôi ở Hormuz

VOV.VN - Hôm 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định rằng toàn bộ thủy lôi tại eo biển Hormuz đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ, đồng thời đe dọa sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu thuyền nào có ý định đặt thêm thủy lôi tại đây.

Israel kinh ngạc trước tốc độ phục hồi quân sự nhanh chóng của Iran
Israel kinh ngạc trước tốc độ phục hồi quân sự nhanh chóng của Iran

VOV.VN - Tờ báo của Israel cho biết, nếu Iran có thể quay lại mức sản xuất 100-300 tên lửa mỗi tháng, nước này có thể khôi phục kho tên lửa về mức của tháng 6/2025 vào khoảng đầu đến giữa năm 2027.

Israel kinh ngạc trước tốc độ phục hồi quân sự nhanh chóng của Iran

Israel kinh ngạc trước tốc độ phục hồi quân sự nhanh chóng của Iran

VOV.VN - Tờ báo của Israel cho biết, nếu Iran có thể quay lại mức sản xuất 100-300 tên lửa mỗi tháng, nước này có thể khôi phục kho tên lửa về mức của tháng 6/2025 vào khoảng đầu đến giữa năm 2027.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ