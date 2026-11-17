Trong một tuyên bố chính thức, ông Akbar Salehim, Phó Thống đốc phụ trách an ninh của tỉnh Isfahan, miền Trung Iran, khẳng định không có bất kỳ hành vi thù địch nào được ghi nhận tại không phận tỉnh này trong những giờ qua. Đồng thời, các hoạt động phòng không và vũ trang trong tỉnh, vẫn diễn ra một cách bình thường, theo đúng kế hoạch.

Cơ sở hạt nhân Iran. Ảnh: AP

Trước đó, truyền thông Iran sáng 17/11 đưa tin hệ thống phòng không tại tỉnh Isfahan, nơi có Tổ hợp công nghệ hạt nhân Isfahan – một trong những trung tâm nghiên cứu và xử lý hạt nhân lớn và quan trọng nhất của Iran, đã được kích hoạt. Cùng lúc một số nguồn tin khu vực đặt nghi vấn cơ sở hạt nhân ở tỉnh Isfahan, có thể đã bị tập kích.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trưa 17/11 thông báo đã khống chế và thu giữ thêm 1 UAV trinh sát của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz. Thông báo cho biết chiếc UAV MQM-170 do Mỹ sản xuất, đã bị hệ thống tác chiến điện tử của Iran vô hiệu hóa và thu giữ thành công, khi thiết bị này đang tiến hành hoạt động trinh sát tại phía Nam đảo Qeshm, bên trong eo biển.

Trong ngày 16/11, IRGC cũng tuyên bố đã khống chế và thu giữ 1 MQM-170, đồng thời bắn hạ 1 chiếc MQ-1 của Mỹ tại eo Hormuz. Động thái diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ vừa triển khai tăng cường một tổ hợp tác chiến tàu sân bay mới đến Trung Đông, hình thành cụm tác chiến gồm 3 tàu sân bay cùng hàng chục chiến hạm, áp sát hải phận Iran.

Quân đội Iran cũng tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này vẫn đang toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới bị Tehran phong tỏa từ hơn 9 tháng trước.

Tuyên bố với báo giới tại thành phố cảng Bandar Abbas, phía Nam Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, phát ngôn viên quân đội Iran khẳng định các lực lượng vũ trang Iran vẫn đang toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Vì vậy, eo biển chỉ có thể được mở và lưu thông trở lại, khi các điều kiện liên quan của Iran, được đáp ứng.

Cũng trong tuyên bố, Tướng Akraminia cảnh báo mọi hành vi gây hấn của đối phương, sẽ vấp phải sự giáng trả tức thì và không giới hạn về không gian của quân đội và các lực lượng vũ trang Iran.

Tuyên bố của người phát ngôn quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh tình hình tại eo Hormuz và các vùng phụ cận, liên tục ghi nhận hoạt động vũ trang hoặc sự cố an ninh đáng lo ngại. Thời gian gần đây, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nhiều lần thông báo bắn hạ UAV trinh sát của quân đội Mỹ, cũng như tình trạng tàu chở dầu nước ngoài va trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz.

Về phần mình, quân đội Mỹ xác nhận tổ hợp tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, ngày 16/11 đã được triển khai đến Trung Đông, hình thành cụm tác chiến gồm 3 tàu sân bay hoạt động gần hải phận của Iran.