Iran cảnh báo đóng cửa Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ tấn công hạ tầng năng lượng

Thứ Hai, 06:12, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa tấn công các nhà máy điện của nước này theo cảnh báo của Tổng thống Donald Trump.

Theo phía Iran, trong trường hợp cơ sở hạ tầng năng lượng bị nhắm mục tiêu, tuyến hàng hải chiến lược này sẽ không được mở lại cho đến khi các nhà máy điện bị hư hại hoặc phá hủy được khôi phục. Quân đội Iran cũng cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi đáp trả, trong đó việc nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và thông tin liên lạc của Israel, cũng như các doanh nghiệp trong khu vực có liên quan đến cổ đông Mỹ.

iran canh bao dong cua hormuz vo thoi han neu my tan cong ha tang nang luong hinh anh 1
Eo biển Hormuz. Ảnh: Getty

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng các mối đe dọa từ Washington “chỉ củng cố thêm sự đoàn kết” của Tehran, sau khi ông Trump tuyên bố sẽ tấn công các nhà máy điện nếu eo biển Hormuz không được “mở hoàn toàn”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ “tấn công và phá hủy” cơ sở hạ tầng của Iran nếu tuyến đường thủy trọng yếu này không được mở lại cho hoạt động hàng hải trong vòng 48 giờ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Pezeshkian chỉ trích các lời đe dọa nhằm vào Iran, cho rằng điều này phản ánh “sự tuyệt vọng trước ý chí của một quốc gia có lịch sử lâu dài”. Ông đồng thời khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa đối với tất cả các quốc gia, ngoại trừ những bên bị Tehran coi là xâm phạm chủ quyền.

Bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Iran cũng nhấn mạnh nước này sẵn sàng thực hiện biện pháp đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ triển khai các hành động quân sự như đã cảnh báo.

eo_bien.jpg

Iran bị cáo buộc thu phí 2 triệu USD/tàu dầu qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo các nguồn tin truyền thông, Iran được cho là đang thu phí khoảng 2 triệu USD đối với một số tàu chở dầu khi đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh nước này tăng cường kiểm soát tuyến hàng hải có ý nghĩa then chốt đối với vận tải năng lượng toàn cầu.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

“Pháo đài ngầm” dưới đảo Qeshm của Iran và thế trận siết chặt eo biển Hormuz
VOV.VN - Ẩn sâu dưới lòng đảo Qeshm - điểm án ngữ then chốt tại eo biển Hormuz - là mạng lưới “thành phố tên lửa” được cho là trụ cột trong chiến lược quân sự của Iran. Trong bối cảnh xung đột leo thang, hòn đảo từng yên bình này đang nổi lên như một pháo đài tiền tiêu.

Mỹ đã triển khai thiết bị gì để đối phó với thủy lôi của Iran ở Hormuz?
VOV.VN - Quân đội Mỹ được cho là sở hữu một số phương tiện có thể đối phó với thủy lôi tại eo biển Hormuz, chẳng hạn như tàu chiến ven biển lớp Independence, tàu quét mìn lớp Avenger, máy bay trực thăng.

22 nước sẵn sàng tham gia bảo đảm an toàn hàng hải ở Hormuz
VOV.VN - Hơn hai chục quốc gia đã tuyên bố sẵn sàng tham gia bảo đảm an toàn hàng hải, đồng thời lên án mạnh mẽ việc Iran trên thực tế đóng cửa tuyến vận tải chiến lược này – nơi trung chuyển gần 20% sản lượng dầu thế giới.

