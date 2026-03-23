Iran cảnh báo đóng cửa Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ tấn công hạ tầng năng lượng

Theo phía Iran, trong trường hợp cơ sở hạ tầng năng lượng bị nhắm mục tiêu, tuyến hàng hải chiến lược này sẽ không được mở lại cho đến khi các nhà máy điện bị hư hại hoặc phá hủy được khôi phục. Quân đội Iran cũng cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi đáp trả, trong đó việc nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và thông tin liên lạc của Israel, cũng như các doanh nghiệp trong khu vực có liên quan đến cổ đông Mỹ.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Getty

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng các mối đe dọa từ Washington “chỉ củng cố thêm sự đoàn kết” của Tehran, sau khi ông Trump tuyên bố sẽ tấn công các nhà máy điện nếu eo biển Hormuz không được “mở hoàn toàn”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ “tấn công và phá hủy” cơ sở hạ tầng của Iran nếu tuyến đường thủy trọng yếu này không được mở lại cho hoạt động hàng hải trong vòng 48 giờ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Pezeshkian chỉ trích các lời đe dọa nhằm vào Iran, cho rằng điều này phản ánh “sự tuyệt vọng trước ý chí của một quốc gia có lịch sử lâu dài”. Ông đồng thời khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa đối với tất cả các quốc gia, ngoại trừ những bên bị Tehran coi là xâm phạm chủ quyền.

Bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Iran cũng nhấn mạnh nước này sẵn sàng thực hiện biện pháp đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ triển khai các hành động quân sự như đã cảnh báo.