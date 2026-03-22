22 nước sẵn sàng tham gia bảo đảm an toàn hàng hải ở Hormuz

Chủ Nhật, 09:46, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hơn hai chục quốc gia đã tuyên bố sẵn sàng tham gia bảo đảm an toàn hàng hải, đồng thời lên án mạnh mẽ việc Iran trên thực tế đóng cửa tuyến vận tải chiến lược này – nơi trung chuyển gần 20% sản lượng dầu thế giới.

Cuộc khủng hoảng năng lượng leo thang do gián đoạn tại eo biển Hormuz tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung dầu toàn cầu.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Trong tuyên bố chung công bố ngày 21/3, 22 quốc gia, chủ yếu là các nước châu Âu cùng với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain, đã chỉ trích các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thương mại và cơ sở hạ tầng, bao gồm các công trình dầu khí.

Tuyên bố nêu rõ, các nước “lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công gần đây của Iran vào tàu thương mại không vũ trang tại Vịnh Ba Tư, các cơ sở hạ tầng và việc lực lượng Iran trên thực tế phong tỏa eo biển Hormuz”.

Trước đó, hôm 18/3, Tehran đã tấn công trung tâm khí hóa lỏng Ras Laffan của Qatar và khu phức hợp khí đốt Habshan của UAE nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel vào mỏ khí đốt South Pars – mỏ khí tự nhiên lớn nhất thế giới của Iran. Mỹ phủ nhận liên quan đến vụ tấn công này, cho rằng đây là hành động đơn phương của Israel.

Các quốc gia tham gia cũng khẳng định sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực quốc tế nhằm bảo đảm an toàn lưu thông qua eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức mọi cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trong khu vực, đặc biệt là các công trình dầu khí.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh xung đột tại khu vực đã bước sang tuần thứ ba, bắt nguồn từ chiến dịch không kích do Mỹ và Israel phát động từ ngày 28/2. Dù chịu nhiều tổn thất, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn, tiến hành các đòn đáp trả nhằm vào các căn cứ Mỹ trong khu vực và làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Theo dữ liệu của công ty phân tích Kpler, từ ngày 1-19/3, số chuyến tàu chở hàng đi qua khu vực này chỉ còn 116 chuyến, giảm tới 95% so với mức trung bình trong thời bình.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Nhà trắng: Chiến dịch Epic Fury thành công vang dội, phá hơn 7.000 mục tiêu Iran

VOV.VN - Nhà Trắng hôm 19/3 cho biết, dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chiến dịch Epic Fury được giới chức Washington đánh giá đã đạt được một số kết quả đáng kể sau khoảng ba tuần triển khai.

VOV.VN - Nhà Trắng hôm 19/3 cho biết, dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chiến dịch Epic Fury được giới chức Washington đánh giá đã đạt được một số kết quả đáng kể sau khoảng ba tuần triển khai.

Thủ tướng Israel: Xung đột với Iran có thể kết thúc sớm hơn dự báo

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19/3 nhận định cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran có thể kết thúc sớm hơn so với dự báo hiện nay.

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19/3 nhận định cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran có thể kết thúc sớm hơn so với dự báo hiện nay.

Ông Trump bác tin điều quân tới Trung Đông, để ngỏ "mọi phương án" với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/3 cho biết ông không có kế hoạch triển khai binh sĩ tới Trung Đông, trong bối cảnh xung đột với Iran đã bước sang tuần thứ tư.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/3 cho biết ông không có kế hoạch triển khai binh sĩ tới Trung Đông, trong bối cảnh xung đột với Iran đã bước sang tuần thứ tư.

